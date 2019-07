"Io voglio...essere me stesso": come fare il pieno di energia e vivere con entusiasmo la giornata

Noi siamo energia. Piccole parti o molecole di energia che comunicano tra loro, nell’evoluzione della loro specie. Ogni gesto, parola, intenzione produce dal nostro essere un campo elettromagnetico di pura energia che fagocita un cambiamento. Vi siete mai sentiti fin dal mattino carichi, propositivi, curiosi di vivere a pieno con entusiasmo la giornata? Immagino di sì. E non credo che possa essere un evento unico nella sua specie, ma possa diventare la nostra possibilità spendibile ogni giorno. Come? Direi che una domanda fondamentale sia "Quanto mi merito di essere felice?" oppure

“Che valore merito di riconoscermi”?

Si sì, in questo momento mi rivolgo a te caro lettore o lettrice. Quanto ti immedesimi ogni giorno in queste domande per essere pura energia per te e per chiunque incontri nel tuo cammino? Sapete che quando scegliamo di essere noi stessi ci concentriamo talmente tanto “nello stare bene con noi” che diventiamo generatori di benessere. L’energia la generiamo non solo dal nostro corpo (come vi ho anticipato inizialmente attraverso gestualità, comunicazione verbale e para verbale, mimica facciale, tono della voce), ma anche dalla nostra “intenzione” di ciò che desideriamo comunicare all’altro.

Si chiamano energie sottili si trasmettono secondo la volontà di ciò che desideriamo donare a noi stessi o all’altro attraverso: “la preghiera, il mantra, i pensieri, nel mondo sportivo “routine pre-partita”per gli addetti ai lavori”. Tutto è energia. Pensate ora se volete a ciò che vi energizza. Colori, suoni, immagini e odori, come si suol dire “Se cambi come pensi cambi come ti senti”. Siamo noi a generare energia non dimenticatelo mai. E' una scelta? Si, scelgo di vivere quello che mi merito.

A proposito “Che cosa scegli oggi”? Scegli te stesso per poi viverlo e donarlo all’altro? Direi tanta roba (maggiormente scelgo di essere me stesso e maggiormente sarò energico, e se scelgo di essere energico scelgo di essere me stesso). Signori e Signore la vita è un meraviglioso e maestoso campo di fiori, dipende da come scegliamo di annaffiarlo con la nostra energia. Vi lascio un piccolo work-out o meglio un compito a casa: ogni giorno portatevi con voi il “post-it” con scritto: “io voglio...essere me stesso”...