Il mistero del signore bambino

Uno dei motivi per cui la Rocca di Ravaldino merita immediati interventi di recupero è che racchiude tante storie. Per esempio: è plausibile che tra quei mattoni antichi poco meno di seicento anni si nascondano i resti di un signore bambino. L'età è discussa, comunque doveva avere tra i dodici e i quattordici anni. Sinibaldo II Ordelaffi fu formalmente signore di Forlì dalla morte del padre avvenuta il 10 febbraio 1480 alla di lui scomparsa, attestata al 18 luglio dello stesso anno. Figlio di Pino III Ordelaffi e della sua seconda moglie Zaffira Manfredi, come previsto, governò sotto tutela della vedova del padre Lucrezia Pico della Mirandola. La donna, com'era già successo, fece venire pressò di sé il di lei fratello Antonio per assisterla con il suo aiuto. Non fu una gran mossa: i forlivesi non gradirono l'ingerenza dello straniero. Il precario governo del giovane Sinibaldo fu peraltro contestato dai cugini, in modo particolare da Cecco Ordelaffi, preferito dalla maggioranza della popolazione. La città si divise in due ma, come il proverbio vuole, alla fine della storia non godette né l'una né l'altra parte della medesima famiglia. Chi era, dunque, lo sfortunato piccolo principe?

Educato come si deve, aveva meritato nei tempi migliori un illustre precettore: Urceo Codro, umanista emiliano che, per la sua permanenza ventennale a Forlì, è facile considerarlo forlivese. Diventato orfano, restò con Lucrezia Pico della Mirandola, ultima moglie del padre. L'aria era cambiata e il declino degli Ordelaffi era già scritto. Sinibaldo non appariva più come il promettente erede al trono verde-oro (colori della potente famiglia ghibellina) ma poco più che un fardello. Lucrezia cercò di conservare la reggenza e, per tutelarsi al meglio, lasciò il palazzo per chiudersi nella Rocca di Ravaldino. A maggio, un tentativo di difesa del potere del giovane signore venne dal Duca di Urbino ma gli anziani rifiutarono l'intervento dopo una votazione negativa. Come se non bastasse, i suoi cugini tornarono dall'esilio cui erano confinati per assediare la Rocca di Ravaldino allo scopo di recuperare la signoria. A luglio, Papa Sisto IV fermò l'assedio assicurando un vitalizio agli altri Ordelaffi, non certo per favorire il giovane Sinibaldo, ma per consegnare le chiavi di Forlì al nipote Gerolamo Riario. In quegli stessi giorni concitati, la maggioranza dei forlivesi volta le spalle ufficialmente a Lucrezia e Sinibaldo: l'8 luglio entrarono a Forlì i figli del fratello di suo padre, i pretendenti Francesco, Antonio e Ludovico Ordelaffi, accolti tra suoni di campane e acclamazioni popolari. Quello che accadde al ragazzo, da questo punto, resta un mistero. Si sparse la voce della sua morte e Lucrezia, ormai decaduta la sua reggenza, dovette cedere la Rocca a Sisto IV che non l'avrebbe - come detto - girata agli altri Ordelaffi, ma a un (discutibile) personaggio ligure suo parente: quel Gerolamo Riario marito di Caterina Sforza.

Sarà giusto Urceo Codro a raccontarci della morte del ragazzo che aveva seguito in quegli ultimi giorni drammatici in Ravaldino. Il maestro scrisse un componimento in distici latini per piangere la morte dell'alunno, incolpando luglio di avergli sottratto il caro principe. Non sapeva, il giovane, che la matrigna reggente stava proponendo a uno dei rivali, Antonio Ordelaffi, di diventare sua sposa donandogli preziosi dell'ex marito, doni simbolici quali la celata e altre cose di Pino III. Non si sa di cosa, il giovane, morì. Non ci sono notizie di funerali né di sepolture. Si presume, dunque, che il signore adolescente non sia più uscito dalla Rocca di Ravaldino.