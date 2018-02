Pugnalato sulla via del teatro

Chi percorre via Mameli, all'altezza della cartoleria Monti, s'imbatte in un voltone sotto il quale inizia la via Canestri. Ecco: il luogo del delitto è quello. La sera del 26 maggio 1817 si consumò un omicidio che tutt'ora resta senza colpevole. Sotto il cosiddetto voltone Teodoli, infatti, fu pugnalato al ventre Domenico Manzoni, faentino d'origine, e le ferite furono così esiziali che morì nella notte, tra le 3 e le 4. Per circonfondere la vicenda con aspetti ancor più enigmatici occorre indagare sulla vittima.

Domenico Manzoni era un faccendiere di nobili origini che a Faenza fu condannato per giacobinismo ed eresia, pertanto riparò a Forlì. Si considerava un patriota, un amante dell’arte, di sicuro era un uomo d'affari. Nato nel 1775, si seppe in un primo momento distinguere per la sua intransigenza repubblicana. Non rispose alle accuse faentine perché si era trasferito a Forlì dove fu accolto dalla Loggia massonica Reale Augusta in cui proseguirà la sua attività di carbonaro nei primi tempi della restaurazione. Farà affari col commercio di granaglie e con speculazioni bancarie, diventando uno degli uomini più ricchi della città. In pochi anni, navigando tra le onde della marea napoleonica e del reflusso restauratore, costruisce una fortuna a quanto pare senza farsi troppi scrupoli. A Forlì si stabilisce in quello che ancora i più attenti sanno chiamarsi Palazzo Manzoni (su corso Garibaldi, poco prima della chiesa della Trinità). Ben presto, però, si attrae le antipatie dei forlivesi di ogni censo. Il popolo lo odia perché viene additata a lui la responsabilità della crescita del prezzo delle derrate alimentari; i suoi amici cospiratori, da lui abbandonati, lo accuseranno di spionaggio. Tra l'altro, va ricordato che Domenico Manzoni aveva letteralmente fatto sparire l'antica chiesa di San Bernardo, o di Sant'Antonio dei Battuti Turchini, sconsacrata in epoca napoleonica. Essendo accanto al suo palazzo, a ridosso del ponte dei Morattini, la acquistò e la demolì per accrescere le pertinenze della sua magione.

In quella sua ultima sera aveva intenzione di recarsi a teatro: percorse così l'odierna via Canestri e, all'incrocio con via Mameli, sotto il detto voltone, fu assalito. Trovare il colpevole risultò impossibile, nemmeno la promessa di un ricco premio in denaro a chi avesse riferito qualche indizio cambiò le cose. E il movente? In un primo momento si pensò: la fame. Manzoni, infatti, aveva speculato sul prezzo del grano arricchendo se stesso e affamando molti. Poi si frugò vanamente tra l'ipotesi sicario: aveva tanti di quei nemici che sicuramente qualcuno di loro avrebbe potuto assoldare una mano esperta in ammazzamenti.

Nel 1824 un delatore confida alla polizia che il conte Manzoni è stato ucciso dai carbonari Vincenzo Rossi e Pietro Lanfranchi. Più avanti si farà il nome del conte Alessandro Guiccioli di Ravenna che, per motivi d'interesse, si sarebbe sbarazzato della vittima. In realtà per nessuno di costoro ci sono prove sufficienti per chiudere il caso. Forse qualche indizio s'intuisce nell'iscrizione del suo monumento funebre: Manzoni avrebbe cessato la vita perché proditoris scelere extintus est, cioè "fu ucciso per un crimine di un traditore". Chi potrebbe essere questo traditore? Di nemici, come detto, ne aveva a iosa. Traditore è un termine più circoscritto. Pare, dunque, plausibile che la sua fine fosse un regolamento di conti in area massonica, o forse perché il ricco faccendiere aveva spifferato i nomi di qualche carbonaro in cambio di privilegi da parte del Governo. Infatti, un secolo dopo l'omicidio, lo storico Oliverotto Fabbretti imputerà appunto la Carboneria forlivese (in particolare "La vendita dell'Amaranto") cui inizialmente Manzoni aveva aderito per poi staccarsene per opportunismi politici.

Questa storia ha anche un risvolto artistico. Il conte aveva commissionato una statua a Canova: la "Danzatrice col dito al mento" conosciuta come Danzatrice Manzoni. La scultura arriverà alla famiglia nel 1818, ormai il committente forlivese era morto ma prese il suo posto nel palazzo di corso Garibaldi. La vedova, però, vendette l'opera nel 1830 all'ambasciatore russo a Roma, il principe Nicola Guriev; della Danzatrice si persero le tracce tanto che l'eventualità di rintracciarla rimane uno dei misteri della storia dell'arte mondiale. Che fine ha fatto? Un altro "delitto" insoluto. Non pare tuttavia impossibile che la scultura sia attualmente nei depositi dell'Ermitage. Se i Manzoni avessero usato la generosità dei Guarini ora l'Ebe sarebbe affiancata da una sorella. Era una fanciulla di marmo col capo reclinato e sorretto dall'indice, con i capelli raccolti e le vesti mosse e leggermente trasparenti. Qualcosa di simile, però, è rimasto in città: la raffinata lapide tombale (sempre del Canova) a suggello del suo sepolcro nella chiesa della Trinità, a due passi da casa. Fu donata dall'artista alla vedova e vi si nota una figura femminile che piange davanti a un'urna funeraria su cui si legge il nome del defunto. La donna di marmo, rappresentata in fattezze neoclassiche, pare essere proprio lei: la vedova Gertrude Versari, rassegnata davanti alla morte del marito. Almeno lei ha amato quell'uomo tanto controverso, vittima di un omicidio i cui colpevoli non sono mai stati trovati.