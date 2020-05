"Rivedersi dopo mesi con gli "affetti stabili"? Ok la mascherina, ma sotto la mascherina... niente!"

Per la nuova puntata del "Piccolo manuale del forlivese perfetto" parliamo del nuovo tormentone: gli "affetti stabili" come valida motivazione agli spostamenti nell'autocertificazione. Come dimostrarli? Almeno ricordiamoci della data di compleanno!