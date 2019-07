"Bare e piante velenose in corso Mazzini? Ci toccherà morire tra atroci spasmi!"

Non c'è estate senza tormentone estivo, e quest'anno sembrano essere i nuovi vasi metallici con arbusti allestiti come verde urbano di corso Mazzini. E subito scatta l'ironia tagliente della nostra Eleonora Ghetti nella sua pillola per diventare "forlivesi perfetti"