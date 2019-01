Alea, l'operatore non vi svuota i nuovi bidoni? Attiriamolo con un cartonato di Belen o un sentiero di dolciumi

Nella nuova puntata del "Piccolo manuale del forlivese perfetto" l'erborista Eleonora Ghetti (a proposito: nuovo anno, nuovo look) consiglia alcuni stratagemmi per "richiamare l'attenzione dell'operatore della raccolta differenziata sbadato e forse ancora un po' inesperto che si dimentica di svuotarvi i nuovi bidoni. Trucchetti di sicura efficacia. Mi raccomando non abbandonate invece i rifiuti in giro, che rendono più brutta e meno perfetta la nostra Forlì".