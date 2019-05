Sei tipologie di clienti forlivesi che fanno tremare i commercianti. Tu in quale ti riconosci?

"Non parlerò di politica, ma di clienti...": nelle due settimane più torride per la politica forlivese (tutt'altro dal meteo, ma questo è un altro discorso), la graffiante Eleonora Ghetti ci regala un'altra pillola del suo "Manuale del forlivese perfetto", vale a dire come ci comportiamo quando entriamo nei negozi. E voi in che categoria vi riconoscete?