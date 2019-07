Centro storico dente dolente, riempiamo di luce i "buchi neri": la ricetta contro i negozi sfitti

Buchi neri che creano una situazione di abbandono. I negozi sfitti sono il tasto dolente del centro storico di Forlì. Creare movimento per combattere l'incuria è la ricetta per ripopolare il cuore della città. Ed ecco alcuni suggerimenti per ripopolare le vetrine vuote: i locali del Comune sia affidati ad associazioni culturali o di volontariato per spazi interattivi (corsi per adulti e bambini) attraverso la formula del comodato ad uso gratuito o affitti agevolati. Ma anche interagire con i proprietari dei locali attualmente senza un'identità. E perchè no, una "tassa contro il degrado urbano" per chi non dà in affitto gli spazi senza una giustificazione. Ma anche collaborazione del Comune per ripristinare gli spazi inutilizzati.

