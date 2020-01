Shopping di Natale, i commercianti: "Viste anche facce da fuori città". Ed Eleonora fa il rito propiziatorio...

Siamo andati a sentire alcuni pareri dei commercianti in centro storico su come sono andate le vendite per il Natale. Regna la soddisfazione e qualcuno azzarda anche che siano arrivate a Forlì anche persone dalle città vicine. Tutto bene quindi? Sembra di sì, e per mantenere il trend positivo Eleonora Ghetti fa pure un rito propiziatorio davanti al Comune