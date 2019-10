Piazza Saffi, parcheggi lontani? "Il chiostro di San Mercuriale sarebbe meraviglioso"

"Auto in Piazza Saffi, che ne pensate?". Con la sua ironia la blogger di ForlìToday, Eleonora Ghetti, ha raccolto le opinioni dei cittadini. Tra persone che ritengono il cuore nevralgico del centro "più bello senza auto", anche in ottica di una valorizzazione e di benessere, e chi è favorevole al transito nelle ore serali "per animarla per non lasciarsi fuggire Eataly". Ma sono così lontani i parcheggi? Eleonora ha pensato ad un'idea del tutto particolare. Sempre da leggere col sorriso.

