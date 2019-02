Le mostre al San Domenico piacciono: turisti habitué, spiegatelo ai forlivesi... e ai piccioni!

Il "Piccolo manuale del forlivese perfetto", nella sua perenne ricerca dei motivi dello scarso feeling tra i forlivesi e la loro città, questa volta si è piazzato davanti al San Domenico, per capire che cosa attrae i tanti turisti che vengono a vedere la grandi mostre di Forlì. Chissà che vedere la città con un occhio esterno non aiuti a vederci in modo diverso. Abbiamo tentato anche di raccogliere l'opinione di un "utente particolare" del centro storico, ma le sue idee erano troppo volatili....

Attendere un istante: stiamo caricando il video...