Prevenire è meglio che curare: come rafforzare il sistema immunitario prima dell'inverno

Ciao amici, ditemi che anche voi odiate ammalarvi e non avete voglia di passare l’inverno chiusi in casa con febbre e mal di gola. Se siete fra questi, provate a porre attenzione su come salvaguardare il vostro sistema immunitario e vedrete che andrete molto meglio quest’inverno.

Il sistema immunitario è una delle armi più potenti a disposizione del nostro organismo, che ci difende sia dagli attacchi esterni come virus, batteri e parassiti, sia da malattie che si generano al nostro interno come il cancro.

Il nostro organismo possiede una potente catena di difesa, composta da linfociti e fagociti, con questi ultimi che "si nutrono" di tutte le cellule che riconoscono come estranee, al fine di difenderci. Ma ci sono, purtroppo, alcuni virus patogeni e batteri che riescono a superare questa prima barriera di difesa scatenandosi contro i linfociti, capaci di generare anticorpi che agiscono in modo mirato contro quel patogeno. L’alimentazione è fondamentale per fornire un buon supporto al sistema immunitario.

L’80% delle difese immunitarie nell’intestino , per cui si deve curare il suo equilibrio. Il consiglio? Oltre all’utilizzo, come integrazione, di pre e probiotici bisogna fornire quotidianamente materie prime fresche come frutta e verdura di stagione. Fondamentale è anche il consumo di fonti grasse come frutta secca, avocado, burro di qualità e frutta secca (anche in crema spalmabile 100%). Questi forniscono vitamina A, D e E. A colazione, bevi una tazza di te’ verde che aumenta le cellule T del sistema immunitario, proteggendo il dna dai radicali liberi e hanno un azione antiossidante. Prima di dormire invece, prendo la propoli, che è un antibatterico naturale che impedisce la moltiplicazione dei germi. Attenzione alle truffe sul mercato, assicurati che sia da coltivazione in natura e in zone incontaminate. Eventualmente puoi prenderla anche grezza, in granelli, da masticare.

Nella tua spesa di stagione non possono mancare kiwi e peperoni, fino ad ottobre, che contengono anche più vitamina C degli agrumi. Lattuga e broccoli al vapore, ricchi di acido folico, che aiuta a riparare le cellule del sistema immunitario. Arricchisci poi i tuoi piatti con zenzero e curcuma, che hanno un potente principio attivo contro le infezioni fungine e supportano il sistema immunitario. Se sei una persona che si ammala facilmente, puoi anche valutare di integrare con della vitamina C in compresse, che oltre a supportare la barriera degli epiteli contro gli agenti patogeni, è utile anche come antiossidante della pelle e protegge dai radicali liberi. Per qualsiasi altro dubbio non esitare a chiedere al tuo medico di famiglia. Miraccomando, prevenire è meglio che curare.