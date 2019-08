Problemi di cervicale, anche l'alimentazione conta: come risolverla mangiando bene

Aimè , chi soffre di cervicale come me, sa bene quanto questa puo’ esser fastidiosa e come può rovinare le vacanze! Non sono un fisioterapista, quindi, nel caso ne soffriate il mio consiglio è quello di affidarvi a lui, in modo che riesca ad allievare un po’ il dolore costante dietro la testa. Il dolore e la tensione al collo e spalle formicolii negli arti superiori mal di testa e nausea, possono esser causati da diversi fattori : cambio brusco di temperatura ( aria condizianata…) , colpi d’aria ( testa bagnata e… tac, arriva la folata di vento gelido !) , stress e ansia ( contratture muscolari ) , posture errate e anche scorie e tossine che si accumulano nel sangue e nelle articolazioni a causa di ERRORI ALIMENTARI o SCARSA IDRATAZIONE.

I muscoli cervicali , esattamente come gli altri muscoli, sono composti di acqua, proteine, minerali ed altri elementi. Molto spesso però i muscoli cervicali sono già estremamente sollecitati anche in assenza di problemi particolari, a causa della postura lavorativa e dello stress emotivo. Se si mangia male, fuori orario, o se si saltano i pasti , il corpo è costretto ad attingere glicogeno (uno dei principali carburanti) dalle sue riserve. Oltre che nel fegato, buona parte del glicogeno dell’organismo è stoccato….nel tessuto muscolare, che se lo vede sottratto. Il glicogeno è il principale carburante del sistema nervoso: in caso di costante stress emotivo, ci sarà nuovamente bisogno di glicogeno extra, attinto ancora una volta dal tessuto muscolare. Ecco perché una BUONA E CORRETTA ALIMENTAZIONE è fondamentale anche per la salute del tessuto muscolare !

Sono qui per parlarvi di quelle sostanze giuste che possono far molto per alleviare il dolore : ANTIOSSIDANTI E GRASSI BUONI! In ferie , soprattutto , si stacca la spina e le abitudini si cambiano, soprattutto quelle sane . Infatti il fast food, i formaggi grassi, le carni rosse, i grassi idrogenati e i cibi industriali sono i primi responsabili di questo dolore . La maggior parte dei cibi zuccherini, vedi gli alcolici, i gelati confezionati o quelli artigianali non alla frutta, aumentano i livelli di zuccheri nel sangue che, se ristagnano, portano a sovrappeso e grasso addominali, producendo poi sostanze infiammatorie per l’organismo.

Quindi via libera a tutto ciò che la natura ci offre come anti- infiammatorio : FRUTTI ROSSI, che contengono antociani, cioè elementi antiossidanti che combattono gli stati infiammatori in genere. Ma anche i GRASSI BUONI, come quelli della frutta secca e oleosa ( semi di chia, lino, mandorle, nocciole, noci …) in quanto ricchi di calcio, potassio, rame e omega 3 , utili per l’apparato osteo-articolare, che disinfiammano e mantengono sano. AVOCADO E PESCE, OLIO DI OLIVA, VERDURE che aiutano a depurare il corpo attraverso la diuresi.

In linea generale i pasti, anche in vacanza, dovrebbero esser poveri di grassi di origine animale, di cibi additivi e di glutine ( cercare di limitarlo a 1-2 volte a settimana senza eliminarlo! ). Spero che con queste tips possiate iniziare a soffrirne meno! A prestoooooooooo 😊