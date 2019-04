Primavera = detox e risveglio, trova la tua combinazione

Ciao amici, buongiorno!! Ormai la primavera è arrivata anche se qua su Forlì in questi giorni sembrava più autunno… dettagli! Se ogni stagione hai i suoi frutti, erbe e verdure … ci sarà un motivo giusto? La primavera è la stagione della rinascita, sia fisica sia spirituale, quindi sedetevi un attimo e prendetevi 5 minuti per legger queste poche righe in cui vi spiego come scegliere le vostre combinazione per creare piatti unici drenanti e detox ! Pronti?? 3,2, 1…. Via!

Come si dice “non è la pasta, ma il sugo che ci fa ingrassare” ed è proprio così. Spesso si commettono errori nelle scelte degli alimenti di cui nutrirci nel pasto. Una delle scelte più sbagliate è quella di associare, in uno stesso pasto, cereali di diversa tipologia (esempio pane e patate, pasta e pane) con magari anche un eccessivo condimento e/o oli. La stessa cosa ovviamente riguarda anche la scelta delle fonti proteiche: sappiamo tutti che è buon l’hamburger con una fetta di formaggio sopra e la carbonara o anche la semplice insalata tonno – fagioli – uova ma non è ottimale se soffriamo di gonfiore e vogliamo depurarci un po’!

I cibi che non devono mancare sono la quinoa (uno pseudo cereale a basso indice glicemico, senza glutine che contribuisce alla pulizia del fegato), l’avocado (che aiuta la ghiandola epatica a produrre glutatione, una sostanza antiossidante molto potente che depura il fegato), l’avena (ottimo cereale a basso indice glicemico, ricco di fibre e bilanciato, purifica e aiuta la stipsi) e gli ortaggi (ricchi di vitamine, fibre e sali minerali che contribuiscono a ripulire il fegato e corpo dai grassi cattivi) .

Ecco le combinazioni che ti suggerisco affinche’ tu possa ritrovare il tuo equilibrio. Ricorda #themoodfood, ovvero il cibo del #buonumore lo scegli tu!

Cereali & derivati: via libera a riso, orzo, avena, quinoa, mais, grano saraceno, pane, cous cous, pasta e simili. Si abbinano a verdure e fonti proteiche, ma mai fra loro .

Cibi proteici: carni bianche, carni rosse di taglio magro (macinato sceltissimo di bovino, tagliata, filetto e breasaola), formaggi non stagionati, legumi, tofu, seitan. Per un piatto perfetto abbinateli a delle verdure e a un cereali integrale o in chicco . La scelta sbagliata è quella di abbinarli fra di loro.

Grassi: preferire quelli di avocado, frutta secca oleosa e olio evo spremuto a freddo. Data la loro densita’ calorica, devono esser consumati moderatamente e in piccole quantita’ (esempio 10 grammi a pasto) e da preferire quelli insaturi. Evitate quindi i grassi trans che trovate nei cibi confezionati e industriali soprauttto.

Verdure & frutta: via libera a questa categoria di alimenti, limitando il consumo di 1 frutto (100 grami) lontano dai pasti principali (pranzo e cena), accompagnandolo con una porzione di frutta secca o di yogurt bianco magro/ greco. Questo vi servirà a tener controllata l’insulina derivante l’assunzione di zuccheri.

Ecco, ora hai tutte le informazioni per poter affrontare questo mese di aprile al meglio! Ci vediamo fra due settimane…pronto a scoprire il nuovo argomento? 😊