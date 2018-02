La colorata fauna dei turisti italiani che incontri in Thailandia

Grazie, o forse in questo caso sarebbe più appropriato dire a causa, di alcune sue caratteristiche, la Thaiandia ha da sempre attirato un turismo bizzarro. Peculiarità che sono poi anche quelle che hanno reso il paese, nel bene e nel male, conosciutissimo in tutto il mondo. Un costo della vita basso, correlato ad una qualità dei servizi piuttosto alta, soprattutto se messa in relazione con gli altri stati del sud-est asiatico; mare e spiagge paradisiache; clima che (quasi) non si conosce l'inverno; belle ragazze con scarse risorse economiche, spesso disposte a vendere il proprio corpo per ottenere una vita un po' più facile. Cosa è successo quando noi italiani abbiamo iniziato, tanti anni fa, a scoprire tutto questo? Non solo abbiamo invaso la Thailandia ma abbiamo creato diversi nuovi stereotipi di viaggiatore, quelli che oggi in un viaggio nel paese non puoi non individuare ripetutamente.

I puttanieri

Sono molto numerosi, di tutte le età. Arrivano in Thailandia perché trovano belle donne e, a dir loro, facili. Si dividono in una folta schiera di tipologie che vanno da quello che strafottente si vanta con gli amici delle sue conquiste prezzolate in terra asiatica, non curante della figura barbina che sta facendo. Altri invece, più timidi, dicono di andare da quelle parti esclusivamente per il mare, salvo poi tornare con il cellulare pieno di foto di ragazze poco vestite. Poi ci sono quelli che si innamorano e si credono corrisposti: lo so che molte ti prendono in giro e vogliono solo i tuoi soldi, ma nel mio caso è diverso. Ci amiamo. Quante volte avete sentito questa frase? Noi negli due mesi circa una decina di volte al giorno. Peccato che la thai di turno se ne approfitti (e giustamente oserei dire!) proprio per la loro tendenza a scambiare un rapportocliente/fornitore in qualcosa di sentimentale. Gli ultimi che citiamo sono gli amanti dei lady-boy... insomma same-same but different, direbbero qui in Thailandia.

Dove li incontri? Principalmente nelle isole più frequentate, ma mai in spiaggia. Sempre in uno dei tanti bar (o Go Go Bar)che affollano il lungomare, al bancone, in cerca della preda.

Quanto ci piacciono? Zero. Alimentano un business poco sano e nei loro confronti proviamo altalenanti sensazioni di rabbia e pena. Non tanto per lo sfruttamento della prostituzione in sè (che comunque non appoggiamo come sistema) ma perchè vederli fare i fenomeni perchè possono permettersi di pagare qualcosa che il resto del mondo ottiene gratis è davvero imbarazzante. E ragazzi, gli italiani nel mondo sono campioni in questo sport.

Quelli di Phuket, Pattaya e Phi Phi Islands

Li riconosci subito, ancora prima di partire, perché quando gli dici che passerai diversi mesi in Thailandia ti chiedono immediatamente: vai a Phuket vero? Per loro non esiste altro. Al massimo si spostano a Phi Phi Islands o se ardiscono di andare a nord frequentano esclusivamente Pattaya. Poi hanno anche il coraggio di lamentarsi perché in Thailandia non si può più andare, è diventata troppo turistica. Ma loro no, nonostante centinaia di isole semi-deserte e paradisiache, preferiscono affollarsi in spiagge che neanche Lido di Classe il 14 Agosto. No, ragazzi, se siete stati a Phuket non siete stati in Thailandia. Come se andate solo a Bali non avete visto l'Indonesia. Sono quasi delle città stato, avulse dal contesto in cui si trovano, care, spesso sporche e troppo frequentate.

Dove li incontri? Di giorno rigorosamente nelle uniche e rare spiagge dove è possibile trovare lettini e ombrelloni e di notte ad ingozzarsi di alcolici scadenti in un bar che scimmiotta quelli occidentali.

Quanto ci piacciono? Ad un primo approccio li abbaimo odiati. Poi, pensandoci bene abbiamo deciso che fanno il nostro gioco, perché contribuiscono a relegare il turismo più becero a quelle quattro isole che non frequenteremo mai.

Backpacker dell'ultima ora

Essendo un paese sicurissimo e molto facile da girare, la Thailandia è per molti la prima porta verso l'Asia. Tanti novelli viaggiatori si mettono lo zaino in spalla la prima volta proprio da quelle parti. Il che non è assolutamente un male. Se non fosse che si fanno prendere dall'ansia di vedere, vedere, vedere e allo stesso tempo seguono gli stessi identici itinerari dei milioni che li hanno preceduti. Li riconoscerete perché passano massimo un paio di giorni a Bangkok, se va bene vanno verso Ayutthaya, i più coraggiosi fermano a Sukhothai per proseguire poi per le immancabili Chiang Mai e Chiang Rai. Tutto questo in una settimana al massimo. Restano un paio di giorni e poi prendono un volo per un'isola del sud, tanto per rendere il tragitto ancora più convulso. Rigorosamente Koh Samui. Se va bene Koh Tao. Faranno tutti un bel giro a dorso di elefante e magari si un tatuaggio. Il mantra che ripeteranno a chiunque durante il loro viaggio è che la Thailandia è troppo turistica. Non capendo che con il loro viaggio nelle solite quattro mete contribuiscono a rendere quella città l'emblema dello sfruttamento turistico e a lasciare che i più furbi si spostino solo di un passo dal loro tragitto per godere di spiagge deserte e mercati frequentati esclusivamente da locali.

I più hipster tra i backpacker delll'ultim'ora sono vegan, inconsapevoli che - salvo mangiare in rarissimi ristoranti esclusivamente dedicati ad una clientela vegana (solo nei posti più turistici) - in Thailandia la salsa di pesce e la pasta di gamberi sono in ogni piatto. Ma sono troppo pieni di sè per ammetterlo.

Dove li incontri? Molti di questi partono carichi per assaggiare tutto il cibo locale, che però risulterà troppo piccante. Di conseguenza al terzo giorno di viaggio li troverai in qualunque ristorante che proponga spaghetti alla bolognese e lasagne.

Quanto ci piacciono? Se non pretendessero di dare giudizi su un paese dopo esserci stati una decina di giorni apprezzeremmo la scelta di provare a viaggiare in modo diverso anche senza riuscirci appieno. In caso contrario certamente no, non ci piacerebbero affatto.

Viaggiatori di lungo periodo

L'ottimo rapporto tra costi e qualità la Thailandia è la meta ideale per chi viaggia per tanti mesi. Chi fa la stagione estiva in riviera e poi d'inverno scappa in Asia, passa almeno qualche mese nel paese, tra ottimo cibo e spiagge poco frequentate. In Thailandia trovi molti nomadi digitali, ovvero coloro che come noi lavorano da remoto e possono quindi vivere ovunque nel mondo. Chiang Mai ne è diventata la capitale e il simbolo. Li riconosci dai backpacker dell''ultim'ora perchè non passano le giornate a lamentarsi di quanto la Thailandia sia diventata turistica, perché sono ben consapevoli di quello che stanno facendo: vanno in città molto frequentate quando hanno voglia di socialità e si ritirano in spiagge deserte o zone rurali quando non vogliono incontrare nessuno.

Dove li incontri? Il bello di questi personaggi è poterli incontrare ovunque, in un caffè alla moda come nel peggior stand di street food. In una spiaggia affollata o isolati su un tempio di montagna.

Quanto ci piacciono? Non sono poi tanto diversi da noi... quindi: tanto!

Anziani in pensione

I migliori incontri che si possano fare in Thailandia sono coppie con almeno settant'amni di media sulle spalle che hanno capito che ci si può godere la pensione in un paese dove è (quasi) sempre caldo e in cui l'assegno mensile italiano consente di avere una vita più che dignitosa. Allora questi italiani furbi si trasferiscono in una piccola provincia thailandese per oltre metà dell'anno. Molto meglio se la città è sulla costa e quindi ci si può godere il mare e la spiaggia. Li amiamo particolarmente perché reagiscono all'apatia dell'età che spesso attanaglia le persone una volta smesso di lavorare. Si dice che non si è mai troppo vecchi per viaggiare e questi nonni ne sono un fulgido esempio. Molti giovani forlivesi che si lamentano della loro città e poi non hanno il coraggio di varcare neanche la soglia di Porta Schiavonia dovebbero prendere questi personaggi a modello. I nostri preferiti tra tutti quelli che abbiamo incontrato? Una coppia di signori tedeschi, di anni ne avranno avuti otttanta, che tutti i giorni sulle quattro del pomeriggio andavano nello stesso ristorante sulla spiaggia, vista mare. Bevevano un whiskey and soda, fumavano e si concedevano banchetti a base di pesce fresco e insalate di frutta. Live fast, die young.

Dove li incontri? Dovunque non si incontrino le categorie di cui sopra. E comunque saranno sempre molto discreti e poco inclini a far amicizia con puttanieri, backpacker dell'ultim'ora e frequentatori di Phuket e simili. Sui viaggiatori di lungo periodo possono fare qualche eccezione.

Quanto ci piacciono? Chi ha capito che allo stereotipo del nonno pensionato che si annoia e si lamenta può esserci un'alternativa ed è alla ricerca di una felicità che spesso a quell'età viene data per smarrita non può che piacerci. Alla follia.