Gusto delicato, ricco di sapori e senza colesterolo cattivo: ecco la cioccolatosa torta all'acqua

Una torta davvero particolare. E' quella che ci preparerà Francy per il nuovo appuntamento col gusto di "Se lo faccio io...". Non servono nè burro, nè uova e nè latte: in cucina ci si delizierà con la "torta all'acqua". Gusto delicatissimo, ma pieno. E la consistenza sorprenderà. Il primo assaggio ci può lasciare perplessi, ma dal secondo ce ne innamoreremo. E' un dolce privo di grassi animali, quindi adatto anche per chi segue una dieta vegana. E il colesterolo cattivo non crescerà. La preparazione è semplicissima.

Ingredienti

Serviranno 160 grammi di zucchero semolato, 100 millilitri di olio di semi o girasole, 350 millilitri d'acqua, 350 grammi di farina, una bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillila, circa 70 grammi di cioccolato fondente e diversi gherigli di noce.

La preparazione

Mettere in una terrina e mescolare col cucchiaio in legno i 350 grammi di farina e lo zucchero semolato, aggiungendo in seguito il lievito per dolci e la bustina di vanillila. Proseguire unendo un po' per volta i 350 ml di acqua, sempre mescolando in modo da ottenere un composto cremoso ed omogeneo. Dopodichè aggiungere gradualmente i 100 ml di olio di semi, lavorando a lungo l'impasto inizialmente sempre col cucchiaio e quindi con le fruste elettriche.

In una tortiera dal diametro da 24 centimetri, rivestita da carta da forno bagnata e strizzata, inserire l'impasto. Infornare a 170 gradi per circa 40 minuti. Mentre la torta si cuoce, lavorare il cioccolato fondente, facendolo a pezzetti e sciogliendolo a bagnomaria. Andrà steso sulla superficie della torta, nel frattempo sfornata e raffredata, insieme ai gherigli di noce.