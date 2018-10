Impianti di riscaldamento, Forlì nella fascia "climatica D": ecco quando sarà possibile accenderli

Dal primo novembre anche a Forlì si potranno accendere gli impianti di riscaldamento. ll territorio del Comune mercuriale, per quanto riguarda l’esercizio degli impianti termici, è inserito nella zona climatica D, pertanto l'esercizio degli impianti termici di climatizzazione invernale è consentito dal primo novembre al 15 aprile di ogni anno per una durata giornaliera di 12 ore.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati, senza che occorra un'ordinanza specifica del sindaco, solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (6 ore giornaliere).

Sono previste deroghe per specifiche categorie di edifici ai limiti del periodo di attivazione e durata giornaliera e deroghe alla durata giornaliera di attivazione in presenza di particolari tipologie impiantistiche.