Stile shabby chic per la casa: cos'è e come ottenerlo

Da qualche tempo ormai a Forlì è esplosa la moda dello shabby chic: uno stile ecologico ed economico, che ha come parola d'ordine il riuso, con una strizzatina d'occhio al vintage. Questo stile di design degli interni prevede che mobili, accessori e arredi siano scelti per il loro aspetto invecchiato e usurato, che può essere autentico o frutto di un'apparenza realizzata appositamente. L'ideale a cui si aspira è quello delle vecchie case di campagna inglesi o provenzali, che ispirano la magia di una lunga vita e una sensazione di serenità e ordine. Spesso i mobili shabby chic sono decorati in maniera vivace, con l'utilizzo di colori - sempre in tonalità molto chiare e pastello - e disegni originali come fiori e animali.

Uno stile perfetto per gli amanti del fai da te

Per chi ama il bricolage, riadattare vecchi mobili secondo lo stile shabby chic presenta diversi vantaggi: si tratta prima di tutto di una scelta economica. Se avete vecchi mobili, presi magari dalle case di campagna o dagli appartamenti dei nonni, potete ridipingerli voi secondo il vostro gusto, creando originali accostamenti tra antico e moderno. Il primo passo per realizzare un mobile in stile shabby chic è utilizzare la tecnica del decapé. Inoltre, dal momento che prevede l'utilizzo di ciò che già c'è o che è già stato usato da qualcun altro, si tratta anche di una scelta amica dell'ambiente.

Dove comprare arredi in stile shabby chic a Forlì

Se preferite non sporcarvi le mani, ma non volete rinunciare allo stile per niente al mondo, a Forlì esistono negozi dedicati, in tutto o in parte, all'arredamento e all'oggettistica in stile shabby chic.