La cameretta del bebè: i must have e gli stili in cui declinarli

La felicità per una gravidanza accertata si trasforma ben presto nel desiderio che tutto sia pronto per l'arrivo del bambino, in modo che ci si possa occupare di lui al meglio. Uno dei primi pensieri, a questo proposito, riguarda lo spazio da dedicare al bebè all'interno della casa.

In questa cameretta si devono trovare mobili, arredi e accessori pensati per far vivere il bambino in un ambiente sicuro e accogliente, ma soprattutto che sia pratico per i neogenitori.

Vediamo allora gli elementi "must have" e alcuni stili a cui ispirarsi per arredare una cameretta adatta ad ogni neonato.

Gli elementi d'arredo indispensabili

Nel momento in cui si sceglie di arredare una cameretta per un neonato, ci sono degli mobili e degli elementi a cui è impossibile rinunciare. Questi miglioreranno la vita dei genitori e garantiranno al piccolo il massimo del benessere.

Culla o lettino : Nella camera dei piccoli, gli arredi dedicati al riposino o al sonno sono fondamentali. Se nei primi mesi è possibile scegliere una culla, quando diventa più grande bisogna aggiungere un lettino. Mentre la prima può essere spostata facilmente, il lettino è un elemento più ingombrante. Per il benessere del piccolo è meglio posizionarli sotto la finestra, da oscurare all'occorrenza. Anche se la luce naturale è importante, infatti, il sole eccessivo potrebbe infastidirlo e disturbarne il sonno. Importante è non mettere il lettino vicino a un termosifone o tra la porta e la finestra per evitare colpi di calore e correnti d'aria. Per arricchire il lettino potete scegliere una giostrina che lo aiuti a distrarsi o a conciliare il sonno.

Fasciatoio: I piccoli si sporcano spesso e i pannolini devono essere cambiati più volte al giorno, per questo una base d'appoggio stabile è necessaria. Ci sono diverse tipologie di fasciatoi, quelli a parete se si ha poco spazio, quelli con vaschetta per fare il bagnetto o quelli con cassetti per avere il cambio e i pannolini a portata di mano.

Armadio o cassettiera: Anche se i bambini vanno cambiati spesso, i loro vestiti non occupano molto spazio, quindi se all'inizio non volete optare per un armadio, perchè non avete molto spazio, potete scegliere come alternativa una cassettiera in cui avere tutto l'indispensabile, dal bavaglino alle tutine.

Baby monitor: La sicurezza del neonato è al centro dei pensieri dei genitori, soprattutto quando dorme. Per avere ogni suo movimento sotto controllo, anche se si è in un'altra stanza, il baby monitor è importante. Grazie alle ricetrasmittenti possiamo sapere in diretta quando il piccolo è sveglio o piange.

Poltrona o sedia a dondolo: Nei primi mesi di vita, i piccoli vengono allattati dalla mamma. Per rendere questa fase comoda e confortevole per entrambi, potete posizionare una poltrona o una sedia a dondolo. Quest'ultima è perfetta perchè aiuterà a conciliare il sonno del bambino e ad addormentarsi dolcemente.

Stile d'arredo

Ora che abbiamo un'idea dei mobili che non possono mancare all'interno di una stanza per neonati è arrivato il momento di scegliere lo stile che fa per voi. Vediamo insieme alcune proposte:

Cameretta nordica: Questo stile si basa su arredi naturali e in legno, che riescono a diffondere un senso di calore all'ambiente, ideali per far sentire protetto e sicuro il neonato. Il design minimal ha linee pulite, colori chiari e i materiali sono rigorosamente naturali, facendo attenzione alla luminosità, che regala tranquillità al piccolo.

Questo stile si basa su arredi naturali e in legno, che riescono a diffondere un senso di calore all'ambiente, ideali per far sentire protetto e sicuro il neonato. Il design minimal ha linee pulite, colori chiari e i materiali sono rigorosamente naturali, facendo attenzione alla luminosità, che regala tranquillità al piccolo. Cameretta in stile marinaro: Pesci, richiami al mare e alle mappe geografiche, questi sono gli elementi della stanza in stile marinaro. Oltre ai classici mobili, potete arricchirla con bauli e decorazioni a tema, tutti sui toni del bianco, del blu e del legno scuro. Per ricreare l'effetto fondale marino, potete decorare le pareti con adesivi che richiamano gli animali del mare come cavallucci, stelle marine e simpatici pesci colorati.

Pesci, richiami al mare e alle mappe geografiche, questi sono gli elementi della stanza in stile marinaro. Oltre ai classici mobili, potete arricchirla con bauli e decorazioni a tema, tutti sui toni del bianco, del blu e del legno scuro. Per ricreare l'effetto fondale marino, potete decorare le pareti con adesivi che richiamano gli animali del mare come cavallucci, stelle marine e simpatici pesci colorati. Cameretta Montessori: Questo più che uno stile è un metodo educativo e si basa sul principio che il piccolo deve imparare ad essere fin da subito autonomo. Quindi tutti gli arredi come armadi, cassettiere e sedie devono essere a prova di bambino e alla sua altezza per essere usati in totale tranquillità. Lo stile come i colori devono essere semplici e trasmettere al piccolo un senso di tranquillità.

Questo più che uno stile è un metodo educativo e si basa sul principio che il piccolo deve imparare ad essere fin da subito autonomo. Quindi tutti gli arredi come armadi, cassettiere e sedie devono essere a prova di bambino e alla sua altezza per essere usati in totale tranquillità. Lo stile come i colori devono essere semplici e trasmettere al piccolo un senso di tranquillità. Cameretta shabby chic: Lo stile del momento non poteva mancare anche nella camera dei neonati. Il look retrò punta tutto su tinte chiare e tenui come il bianco e il panna. Per rendere l'ambiente a prova di bambino potete arricchirlo con accessori ed elementi d'arredo a strisce o a pois. Cornici con foto del bimbo, cuscini e tappeti su cui farlo giocare non devono mancare per rendere la camera elegante e a prova di bambino.

Lo stile del momento non poteva mancare anche nella camera dei neonati. Il look retrò punta tutto su tinte chiare e tenui come il bianco e il panna. Per rendere l'ambiente a prova di bambino potete arricchirlo con accessori ed elementi d'arredo a strisce o a pois. Cornici con foto del bimbo, cuscini e tappeti su cui farlo giocare non devono mancare per rendere la camera elegante e a prova di bambino. Cameretta in stile jungle: Ai piccoli piacciono gli animali e oltre ai peluche potete decidere di dare alla stanza uno stile jungle usando stampe con foglie e motivi floreali, carta da parati con i personaggi della foresta e decorazioni in legno e altri materiali naturali. La cameretta permetterà così ai piccoli di esplorare in totale libertà.

Un piccolo promemoria per mamma e papà

Cercare e trovare i diversi oggetti di cui si ha bisogno quando è in arrivo un bimbo può essere stressante. Nello scegliere i mobili e gli elementi d'arredo non angustiatevi cercando di ricreare a tutti i costi la pagina di una rivista; sognate piuttosto i momenti speciali che passerete insieme al vostro bebè in quella stanzetta: l'unica cosa importante per lui, infatti, sarà la vostra presenza e il vostro amore!

