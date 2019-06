Casa al mare: tutti i consigli per uno spazio funzionale

Spesso le case al mare hanno il difetto di essere arredate con mobilio di seconda mano, in modo caotico e senza pensare alle necessità di chi ci si reca - proprietari o affittuari che siano - per passare del tempo in relax a pochi passi dal mare. Questo è un peccato, considerando che la casa al mare consente di sbizzarrirsi con l’arredamento: a ogni stanza si può dare un tocco di eleganza o di design, senza dimenticare mai gli aspetti pratici. Se avete intenzione di passare le vostre vacanze nella casa a pochi passi dalla spiaggia o avete voglia di affittarla, ecco alcune idee e consigli per renderla unica e accogliente, anche con interventi last-minute.

Ingresso funzionale

Partendo dall'ingresso, pensiamo subito a cosa potrebbe necessitare chi ritorna dal mare: naturalmente, uno spazio dove riporre borse, ombrelloni e giochi per i più piccoli, che se appoggiati a terra potrebbero sporcare o costituire un intralcio per chi deve passare. Per questo e per evitare di disperdere la sabbia in casa, si potrebbe attrezzare una parete dell'ingresso con appendiabiti e un paio di mensole su cui conservare le borse, le ciabatte e tutto ciò che serve per passare la giornata in spiaggia.

Sfruttare al meglio gli spazi esterni

Le vacanze sono il periodo ideale per passare giornate all’aperto in compagnia di amici e parenti. Creare un luogo in cui poter passare del tempo in compagnia, con il massimo del comfort è l’obbiettivo di tutti. Per questo, se la casa è dotata di uno spazio all'aperto, può essere una scelta vincente quella di arricchire gli spazi con divani e poltroncine da esterni rigorosamente in vimini, paglia e bambù resistenti alla sabbia e all’umidità; è importante ricordarsi di rifornire la casa di zampironi o repellenti per zanzare.

Valorizzare le pareti

Casa al mare significa tinte chiare e colori neutri come il bianco. Questo non vuol dire avere una casa monotona, ma riuscire a creare un giusto compromesso tra la necessita di colori chiari e il nostro stile personale. In questo caso, un giusto compromesso è quello di creare una parete bicolore sui toni del blu e del celeste unite con dettagli o inserti in legno. Una rinfrescata alle pareti o semplicemente a una sola parete per creare un effetto cromatico piacevole può essere la giusta soluzione per riportare luce e vivacità in una stanza altrimenti spoglia. Un’altra soluzione è quella di usare una carta da parati a tema nautico: strisce bianche e blu tipiche dello stile marinaro oppure paesaggi marini, ne esistono di tutti i tipi e non dovete fare altro che scegliere quello adatto al vostro gusto.

Curare i dettagli

Per avere una casa in perfetto stile nautico non possono mancare bandiere, conchiglie e stelle marine. In tutti i mercatini dell'usato si possono trovare, anche a basso prezzo, quadri a tema nautico o marittimo per popolare le pareti.

In camera governa la freschezza

Anche la camera da letto deve richiamare le tipiche ambientazioni marine. In questo caso i tessuti devono essere freschi e naturali, caratterizzate da tinte blu o neutre. Copripiumino in lino o cotone e tappeti leggeri creeranno un ambiente fresco e rilassato.

Sala da pranzo dedicata al mare

Il mare è perfetto anche per decorare la tavola pronta ad ospitare pranzi e cene in compagnia di amici e parenti. Per renderla impeccabile meglio scegliere piatti e bicchieri dedicati al mondo marittimo, in cui le conchiglie, raccolte direttamente sulla spiaggia ed esposte su un bel centrotavola, possono dare quel tocco in più.

