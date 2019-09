La bellezza dell'autunno in casa

Ormai l'autunno è arrivato ed è necessario fare il cambio di stagione e tirare fuori dagli armadi le coperte un po' più pesanti, per le serate in cui il brutto tempo fa sentire i primi brividi. Perché non celebrare il ritorno dell'autunno regalando alla casa un nuovo aspetto, in linea con la stagione autunnale?

Ecco qualche piccolo accorgimento per portare il calore dei colori e dei materiali dell'autunno nel tuo appartamento: il cambiamento sarà istantaneo e tornare a casa sarà come sentirsi accolti in un caldo abbraccio!

Colori

I colori sono l’elemento fondamentali per quanto riguarda gli arredi; con gli accessori e i complementi nei colori giusti - e spendendo poco! - avrai una casa con un volto del tutto nuovo senza rinnovare nessun pezzo di arredamento. Tra i colori che richiamano la stagione autunnale, quelli caldi sono senza dubbio i più indicati. Quindi non vi resta che arricchire casa con cuscini, tappeti, copriletto sui toni del bordeaux, del giallo ocra o dell’arancio. A questi potete aggiungere tinte sul verde salvia o il prugna, perfetti abbinati con il giallo o il rosso vinaccia.

I materiali

Mentre l’estate è sinonimo di cotone e vimini, l’autunno si contraddistingue per un’atmosfera più intima e accogliente: il materiale per eccellenza è il legno. Se quindi hai voglia di rinnovare il soggiorno puoi optare per un tavolino o una libreria in legno.

Per far emergere le caratteristiche e le venature del legno puoi puntare su complementi naturali come pigne, rami o fiori secchi. Se sei amante del fai da te non devi far altro che dare libero sfogo alla fantasia e, con un semplice piatto rotondo e il bottino raccolto con una passeggiata nel bosco, creare un centrotavola o un complemento d’arredo indimenticabile. Una ghirlanda appesa alla porta farà assaporare agli ospiti l'atmosfera fin dal momento in cui si troveranno all'ingresso.

Per quanto riguarda i tessuti la lana è la scelta ideale: una coperta sul divano o ai piedi del letto non solo diventa un piccolo accessorio di design, ma ti riscalderà durante le fredde sere autunnali.

Oggetti

Non serve ristrutturare o rinnovare casa per avere un appartamento in stile autunnale. Bastano pochi elementi, come una lampada in legno, piccole zucche o noci disposte sulle mensole o sul tavolo della cucina. L'autunno è la stagione della vendemmia e del vino: perché allora non dare spazio alla tua piccola collezione di bottiglie? I colori delle etichette e del vetro daranno il tocco perfetto, vicino al caminetto.

