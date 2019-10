Sentiti a casa anche fuori sede: piccoli consigli economici per le stanze degli studenti

L'università è già iniziata da un pezzo e dopo le prime settimane frenetiche finalmente si può tirare il fiato e guardarsi intorno. Chi è partito da Forlì, chi è arrivato, sono tantissimi i giovani studenti che si trovano lontani da casa e devono fare i conti con un nuovo appartamento, spesso condiviso.

Solitamente quando si prende in affitto una stanza non sempre si deve arredare interamente, tuttavia uno dei difetti delle case affittate agli studenti è il fatto che si tratta di case senza carattere, in cui spesso non è facile sentirsi a casa. Per fortuna, il più delle volte basta solo personalizzarla per sentirla un po' più tua, senza dimenticare la praticità.

Ecco qualche idea per organizzare anche gli spazi più piccoli, puntando sullo stile e la semplicità.

Scegliere un arredamento pratico

Se la tua stanza è già arredata, c'è poco da fare, i mobili sono quelli; ma ricorda che puoi sempre tentare di modificare la disposizione dei singoli mobili, se sono abbastanza leggeri da essere spostati. Ad esempio, se preferisci avere spazio per allenarti in camera, puoi spostare il letto contro la parete e ottenere così un ampio spazio per praticare yoga o fare gli addominali.

Se invece la stanza è ancora vuota, la prima cosa da fare è scegliere mobili e complementi d’arredo pratici e leggeri, per essere spostati in base alle esigenze, anche da soli. Inoltre, per avere una stanza funzionale bisogna sfruttare bene gli spazi ed evitare di scegliere elementi ingombranti.

Visto che passerai molto tempo nella camera, meglio dividere la zona notte da quella studio, anche con una semplice tenda, per avere così un po’ di privacy o un angolo tutto per te quando ne hai bisogno.

Normalmente, come detto prima, le stanze per studenti sono quasi del tutto arredate. In caso contrario, puoi scegliere mobili minimal, perfetti da abbinare con ogni stile. Se sei creativo e ami il fai da te e vuoi dare alla stanza un tocco personale, puoi usare il pallet come piattaforma su cui posizionare il materasso. Comodo e leggero, si adatta ad ogni ambiente e soprattutto è economico e di sicuro effetto.

Se, invece, hai poco spazio, puoi scegliere un letto con cassettone, in cui conservare gli abiti e il cambio di stagione. In altri casi può essere comodo, per avere gli abiti a portata di mano, optare per uno stand con ruote da poter spostare in base alle esigenze. Utili e comodi sono anche gli attaccapanni da parete a cui appendere giacche, sciarpe e borse ed evitare di togliere spazio nell’armadio e di avere la stanza in disordine.

La scrivania è un elemento fondamentale all’interno di una stanza di uno studente. Questo non vuol dire che deve essere grande e ingombrante, basta organizzarla. Per ottimizzare la superficie puoi usare organizer colorati da personalizzare, ma anche lavagne magnetiche su cui appuntare i vari impegni e gli appunti o una lampada-faretto da montare sulla parete, per avere la superficie della scrivania libera. Se non dispone di cassetti, puoi pensare di acquistare una cassettiera da mettere sotto la scrivania: soluzione perfetta per recuperare spazio!

Per quanto riguarda il comodino, puoi scegliere il classico, su cui poggiare la lampada, la sveglia e i libri. Se invece vuoi una soluzione più creativa, potresti riadattare una cassetta di legno o un piccolo pouf quadrato.

Infine non sottovalutare l’importanza del portabiancheria. Invece delle buste o di un contenitore anonimo, puoi decidere per una raffinata cesta di vimini o una struttura in stoffa: fatti guidare dal tuo gusto personale!

Le pareti

Stampe e poster sono la soluzione perfetta per arricchire e dare alla stanza personalità. Se il budget è ridotto, puoi raggruppare le tue foto preferite e creare un piccolo collage, da incorniciare con ritagli di carta da parati, per un impatto immediato.

Nella stanza dello studente la luce è fondamentale, quindi potresti disporre una catena di lucine sul letto o sulla scrivania e ricreare così un ambiente raccolto ed elegante.

I tessuti

I tessuti sono complementi d’arredo semplici ed economici, che permettono di personalizzare la stanza e sono facili da portare via se devi lasciare l’appartamento. Oltre alle tende, che permettono di filtrare la luce durante i mesi più caldi e regalano la giusta privacy, anche la biancheria da letto ha un ruolo importante.

Le lenzuola o il copriletto giusto permettono alla stanza di avere un aspetto del tutto diverso. Quelli colorati trasformano il letto nel fulcro della stanza, soprattutto se si è scelto un arredamento minimal. Bastano i cuscini nelle tinte adeguate e il tappeto in tinta e in un attimo la stanza assumerà un aspetto caldo e accogliente!

