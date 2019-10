Cinque soluzioni incredibili per trasformare il sottoscala

Se abiti in una casa a più piani, sai bene che le scale occupano spazio, e soprattutto rendono difficilmente utilizzabile lo spazio al di sotto. Quel triangolo è scomodo, pericoloso perché avvicinandoci troppo rischiamo di battere la testa, spesso difficile da pulire. Eppure...

Eppure questo spazio così problematico può diventare il vero coup de théatre della casa.

Non ci credi? Ecco qualche idea su come sfruttare in modo creativo il sottoscala di casa!

1. Un armadio... mimetico

Anche se forse non sembra, lo spazio sotto le scale può ospitare un sacco di cose: asciugamani, biancheria, cambi di stagione, persino scope elettriche e altri strumenti necessari per la pulizia della casa. Il tutto con l'eleganza di una soluzione "insospettabile". Puoi scegliere per i cassetti o gli armadi, fare mix in base alle tue esigenze e realizzare un vero armadio su misura.

2. Scarpiera

Soprattutto quando in casa abita una famiglia numerosa, le scarpe possono diventare un problema. Ma se le scale si trovano in corrispondenza dell'ingresso, questa potrebbe essere una soluzione davvero strategica: i cassettoni scorrevoli permettono di tenere tutto in ordine e di sfruttare fino all'ultimo centimetro!

3. Una cuccia per Fido

D'accordo, non saremo tutti così sofisticati da arredarla come una stanzetta in miniatura: ma piazzandoci un bel materassino, qualche coperta e un bel cuscino, potresti creare il rifugio perfetto per il tuo fedele animale domestico. E se hai un gatto, potrebbe anche rivelarsi la perfetta soluzione per "nascondere" la sua cassettina: evviva la privacy!

4. Un angolo ufficio

Se lo spazio è abbastanza, una buona scrivania, una bella seggiola e qualche luce led - si sa, i sottoscala non sono i luoghi più luminosi della casa - possono trasformare questo angolo inutilizzato in un perfetto studiolo. Si possono organizzare cassetti e scaffalature per conservare i documenti di casa, la posta, e tutto ciò che ha bisogno di essere in ordine e a portata di mano.

5. Scaffalature, mon amour!

Questa forse è la soluzione più scontata, ma ci sono talmente tante combinazioni, geometrie e altezze per trasformare il sottoscala in una libreria che c'è davvero l'imbarazzo della scelta! Se ami i libri o ti piace esporre i tuoi soprammobili, candele, foto e souvenir, questa idea potrebbe essere quella che fa al caso tuo.

Come trasformare il mio sottoscala?

