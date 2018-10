Conferimento dei pannoloni: ora è possibile richiedere i bidoni solidali

È stato pubblicato sul portale di Alea Ambiente il modulo per la richiesta dei bidoni solidali per le persone con situazioni mediche e patologiche che richiedano l’utilizzo di pannoloni. Il modulo compilato può essere portato nel Comune di residenza o direttamente al punto Alea di via Golfarelli, l’unico punto al momento valido per il ritiro del bidone (nei prossimi giorni aprirà anche il punto Alea di Dovadola). Per chi invece avesse già depositato il modulo in Comune o chiamato Alea nei giorni scorsi, il bidone verrà consegnato a casa nei prossimi giorni, il più celermente possibile. Il Punto Alea di Forlì è situato in via Innocenzo Golfarelli, 123.Gli orari di apertura sono lunedì dalle 9 alle 12,40, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre il mercoledì dalle 15 alle 18.