Come installare lo spioncino digitale in 3 semplici passaggi

Ormai tutte le case hanno sulla porta di casa il famoso e provvidenziale spioncino, ottimo per evitare di dover aprire la porta quando non sai chi c'è dietro, e molto utile per evitare visite indesiderate. Da qualche tempo, però, la tecnologia ha reso il tradizionale spioncino un po' troppo basic: vediamo quali caratteristiche presentano allora gli spioncini smart e come installarne uno alla porta di casa.

Spioncino digitale: come è fatto?

Lo spioncino digitale si differenzia dai modelli classici perché è dotato di una telecamera, posizionata sulla porta dal lato esterno, e di uno schermo LCD da apperdersi in casa, per vedere l’immagine trasmessa in modo nitido.

Il dispositivo è pensato per gli anziani o per le persone con scarsa deambulazione, che spesso non sono in grado di vedere bene guardando nell’occhiello. Lo spioncino con display digitale inoltre permette di vedere all’esterno anche se non ci si può alzare o se non si è sufficientemente alti, nel caso dei bambini.

Spioncino digitale: come funziona?

Lo spioncino, estremamente discreto, può essere montato su ogni tipo di porta e dall’esterno ha le stesse fattezze di quello classico. Alimentato con batterie a litio o con la corrente, basta premere un pulsante e in un attimo potremo vedere il volto della persona che si trova dall’altra parte della porta, azionando lo schermo.

Oltre a questa funzione basilare, in commercio esistono diversi modelli ognuno con una caratteristica differente a seconda delle necessità, come scattare le fotografie, ingrandire l'immagine visualizzata sulla schermo, avere una visione notturna e, sui modelli più evoluti, c’è persino la telecamera per girare le riprese video.

Caratteristiche principali dello spioncino digitale

Per svolgere al meglio le sue funzioni, lo spioncino ha bisogno di uno schermo ad alta risoluzione, solitamente è da 1,3 megapixel, associato a uno schermo LCD da 3,5 pollici.

Oltre alla risoluzione bisogna prendere in considerazione il campo visivo. Il migliore è quello dotato di un angolo di visione in grado di vedere se all’esterno ci sono più persone e avere così il massimo della sicurezza. Quello base deve essere almeno di 110-120 gradi.

Come montare lo spioncino digitale in 3 passi

Montare uno spioncino digitale non è complicato e può essere fatto facilmente anche da chi non è abile con il fai da te. Di solito i modelli digitali hanno le stesse dimensioni di quelli classici, quindi basta smontare quello vecchio e posizionare quello nuovo.

I passaggi per montare lo spioncino digitale sono semplici e veloci:

Dopo aver smontato il vecchio spioncino, fissate la telecamera nella parte esterna, facendo passare il filo in quella interna prima di fissarla. Ora dovete fissare il supporto del monitor nella parte interna. In questo caso, basta un semplice nastro bioadesivo, ma per essere più sicuri potete anche utilizzare delle viti. A questo punto basterà agganciare lo schermo della telecamera al cavetto, e fissare il monitor alla porta, all'altezza desiderata.

Alcuni spioncini hanno anche il collegamento wifi, quindi dopo averlo montato dovete configurarlo con l’apposita app sullo smartphone, per controllarlo anche a distanza.

Una volta conclusa questa operazione, l’apparecchio è pronto per essere usato come uno dei sistemi di sicurezza per vivere in modo sicuro all’interno della propria abitazione!

Impianti di sicurezza a Forlì

Vuoi sentirti ancora più sicuro? Ecco alcune delle aziende che si occupano di impianti di sicurezza a Forlì:

Emmeci Srl, Via Balzella, 41/G, Telefono: 0543725395

Cortesi Elettronica, Via dei Mercanti, 1, Telefono: 0543723355

Elettro Service Snc, Via Ugo Buli 6/B, Telefono: 0543774928

Scopri gli spioncini online

Spioncino Elettronico

Spioncino Digitale

Spioncino Elettronico

Spioncino digitale con batterie