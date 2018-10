Nuova raccolta differenziata porta a porta: Alea "convoca" i forlivesi al Palafiera

Un’occasione che potrebbe rivelarsi utile anche a sciogliere dubbi e richiedere ulteriori approfondimenti. Nuova serata informativa a Forlì di Alea Ambiente. Giovedì, alle 19 al PalaGalassi (via Punto di Ferro, 2) è in programma un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza, durante il quale i tecnici di Alea Ambiente illustreranno il modello di raccolta differenziata porta a porta a tariffa puntuale. Una delle particolarità del sistema di gestione, infatti, è rappresentata dalla tariffa applicata al singolo utente (famiglia, azienda, ente o altro soggetto).

IL PRECEDENTE INCONTRO: I DUBBI DEI CITTADINI

La tariffa viene commisurata alla reale produzione di rifiuti, in base al principio comunitario “paga quanto produci”. Costituita da una quota fissa e da una variabile, la tariffa cresce con l’aumentare degli svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile. Al momento della raccolta l’operatore legge il transponder applicato al contenitore e registra lo svuotamento. In questo modo è possibile misurare correttamente l’effettiva produzione di rifiuto.