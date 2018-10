Raccolta differenziata, il tour delle serate informative di Alea fa tappa in centro

Forlivesi alla ricerca di risposte sulla nuova raccolta differenziata targata "Alea Ambiente". Sarà il centro storico il protagonista delle prossime serate informative. Il salone comunale del Municipio di Forlì ospiterà lunedì 29 ottobre un doppio incontro in programma alle 18.30 e alle 20.30. Altri appuntamenti sono in calendario lunedì 5 novembre sarà la Sala Santa Caterina (ore 20.30) in via Romanello da Forlì e il Teatro San Luigi (Salesiani), via Luigi Nanni 8, lunedì 12 novembre, sempre alle 20.30. L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui la sala ospitante raggiunga la massima capienza possibile gli utenti verranno indirizzati all'appuntamento successivo.

L'APPUNTAMENTO AL PALAFIERA: IN MIGLIAIA PER CONOSCERE LA NUOVA DIFFERENZIATA