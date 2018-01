Luce e gas, ecco la stangata di inizio anno: rincari del 5%

Con l'inizio del nuovo anno, puntuale come un orologio svizzero, è arrivata la stangata su luce e gas. Secondo quanto prevede l'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori nei servizi di tutela comunicate dall'Autorità per l'energia, la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3% per le forniture elettriche mentre per quelle gas del +5%. L'autorità ha specificato che per l'elettricità è stato decisivo un aumento dei prezzi all'ingrosso e dei costi per adeguatezza e sicurezza mentre per il gas arriva il previsto effetto invernale.

I rincari per le bollette di luce e gas comunicati dall'Autorità per l'energia comporteranno nel dettaglio, "per l'elettricità la spesa (al lordo delle tasse) per la famiglia-tipo nell'anno compreso tra il primo aprile 2017 e il 31 marzo 2018 di circa 535 euro, con un aumento del +7,5% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (primo aprile 2016 - 31 marzo 2017) corrispondente ad un aumento di circa 37 euro l'anno". Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta del gas, specifica l'Authority nella sua nota di aggiornamento, "sarà di circa 1.044 euro, con un rialzo del +2,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente ad un aumento di circa 22 euro l'anno".