7 cose da fare in casa prima di partire per le vacanze: tu le hai fatte?

Se stai per partire per le vacanze, la valigia è quasi pronta e non vedi l'ora di partire, ricorda che lasciare la casa in ordine può dare tutto un altro sapore al ritorno, già di per sé piuttosto triste! Se per le ferie parti e lasci Forlì, infatti, che genere di gioia ci sarà nel tornare in una casa disordinata che richiedere attenzioni e manutenzione, quando tu sei solo stanco e vorresti riprenderti dal lungo viaggio del rientro? Molto meglio riaprire la porta di casa e trovare tutto in ordine...

Se ti stai chiedendo cosa bisognerebbe fare, ecco per te una veloce checklist in 7 semplici punti, per lasciare la casa in perfette condizioni alla partenza ed essere un po' meno infelice al ritorno!

1. Controlla le provviste

Prima di partire sarebbe meglio non fare una spesa eccessiva e consumare le scorte alimentari che si hanno a casa, lasciando il necessario per il ritorno. Bastano cibi in scatola o un pacco di pasta e potrai prepararti un pranzo veloce e gustoso, senza dover pensare anche alla spesa.

2. Pulizie generali

Per lasciare la casa in ordine e profumata, meglio fare una pulizia generale. In cucina, ricorda di lavare tutte le stoviglie per evitare la proliferazione di germi e di cattivi odori. Il bagno deve essere igienizzato, con gli scarichi chiusi per scongiurare l’invasione degli scarafaggi.

La spazzatura e ogni residuo di indifferenziata, ma anche di plastica, carta e vetro devono essere buttati. Inoltre, pulendo i bidoni eviterai la diffusione di odori poco gradevoli e di formiche.

3. Pulisci il frigorifero

Consumando la maggior parte delle scorte alimentari, il frigorifero e il freezer rimarranno vuoti: è un’ottima occasione per pulirlo. Quindi getta la frutta, la verdura o i prodotti scaduti e igienizza tutto. Nel caso di una vacanza prolungata, è meglio svuotare totalmente il frigorifero, scollegare la spina e lasciare lo sportello aperto per evitare cattivi odori. In questo modo non solo ritroverai il frigo pulito, ma avrai anche un considerevole risparmio in bolletta.

4. Prendersi cura di piante e animali domestici

Se ami le piante e hai l’appartamento pieno di fiori, per proteggerle puoi installare un sistema di annaffiamento automatico, o chiedere a un parente che ha il compito di controllare casa di darle dell’acqua di tanto in tanto.

Se il tuo amico a quattro zampe viene con te, pulisci le ciotole per evitare cattivi odori al rientro e acquista una riserva di cibo, da avere a portata di mano dopo il vostro ritorno.

5. Copri mobili e divani

Se hai intenzione di stare via per molto tempo, per proteggere i mobili e i divani dalla polvere, meglio utilizzare delle vecchie lenzuola o dei teli di protezione, in modo da trovare il letto ancora pulito al ritorno. Chi ha voglia di mettersi a rincalzare le lenzuola dopo un lungo viaggio?

6. Controlla luce, gas e acqua

Prima di partire meglio controllare se ci sono bollette in scadenza: se non si ha l’addebito automatico, è meglio pagarle prima delle ferie e partire senza pensieri.

Importante è anche chiudere le utenze: meglio disattivare il rubinetto dell’acqua, del gas e scollegare tutte le prese, compresa l’antenna della televisione. Così si eviterai danni in caso di temporali o perdite improvvise.

7. Chiudi le finestre e inserisci l’allarme

Prima di partire non resta che prendere alcuni piccoli accorgimenti, come chiudere le finestre lasciando filtrare un pò di luce per le piante e inserire l’allarme che controllerai tramite l’app dedicata.

