Chi le ha fatte entrare? 4 rimedi naturali per liberarsi delle cimici

Sembrano comparire dal nulla, naturalmente senza essere state invitate, provocando molesti ronzii e sbattendo ostinatamente contro i lampadari e i vetri delle finestre. Naturalmente le avete riconosciute: sono le cimici.

Ne esistono diversi tipi, la più comune è la cimice verde, ma nel corso degli ultimi anni anche noi forlivesi ci siamo abituati a vedere sempre più spesso le cosiddette cimici marmorate, o cimici asiatiche.

Le cimici sono insetti innocui per l'uomo, ma hanno la sgradevole abitudine - per noi, naturalmente - di attaccarsi al nostro bucato e di cercare il calduccio dentro casa nostra, entrandovi da piccole fessure. Come nella generalità degli Eterotteri, questo insetto possiede ghiandole odorifere che emettono un odore abbastanza fastidioso, se schiacciate, e questo ci induce molto spesso ad avare pietà di loro e limitarci a rispedirle fuori dalla finestra.

Ma come fare ad allontanarle senza dover andare a caccia di cimici, una per una? Ecco quattro rimedi naturali per allontanare questi fastidiosi insetti dalle nostre abitazioni!

1. Aglio

L'aglio è un ottimo alleato per tenere lontane le cimici: il suo odore risulta molto sgradevole per questi insetti. Basterà posizionarlo in alcuni angoli della casa, magari sotto la zanzariera invasa dalle cimici, e magari schiacciarne un pò per ottenere risultati più veloci.

2. Sapone di marsiglia

Il sapone di marsiglia è un atro prodotto il cui odore infastidisce le cimici. Oltre a lavare il bucato con questo sapone, è utile spruzzarlo, unito a dell'acqua, lungo i balconi.

3. Menta

Avere delle piccole piante di menta, oltre a dare un tocco di colore alla casa aiuta a prevenire l'intrusione di cimici. Il suo odore intenso, infatti, allontana numerosi insetti.

4. Decotto di aglio e cipolla

Contro gli insetti e le cimici, un altro rimedio naturale è il decotto di aglio e cipolla. Come prepararlo? Basta prendere dei bulbi di aglio e cipolla. Riempire una pentola con un litro di acqua, e versarci 30 grammi di aglio e 30 di cipolla, lasciando bollire per 15 minuti. L'odore del decotto le farà allontanare immediatamente!