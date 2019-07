Proteggi la tua casa dai ladri: 9 consigli da applicare prima di andare in vacanza

Dopo mesi di duro lavoro, finalmente arriva il momento di partire per le ferie. Tuttavia, la sensazione stupenda di chiudersi la porta di casa alle spalle può essere inquinata da un timore: la sgraditissima visita, in tua assenza, dei ladri. Oltre a installare i sistemi d’allarme, per scoraggiare questi malviventi è possibile adottare alcuni semplici accorgimenti. Ecco qui 9 consigli per scongiurare queste visite indesiderate!

1. Evita i social

I social sono il mezzo di comunicazione più diffuso e si tende a fotografare ogni momento della giornata. Anche se ami condividere, meglio aspettare e pubblicare le foto dei viaggi una volta tornati a casa.

2. Cura il giardino

Il giardino è la parte esterna della casa che attira di più l’attenzione dei ladri. Una siepe o dei fiori poco curati possono suggerire l’assenza dei proprietari. Per questo è utile ingaggiare un giardiniere che si occupi della cura del prato mentre siamo in vacanza. La presenza dell'esperto ha un altro vantaggio: quello di tagliare siepi troppo alte o rami troppo lunghi, che spesso sono usati dai ladri per arrampicarsi ed entrare in casa.

3. Ritira la posta

Bollette, cartoline, pacchetti, durante il periodo estivo si possono accumulare. Anche questo può essere un segnale della nostra assenza in casa. Per questo possiamo chiedere a vicini o parenti di svuotare la cassetta della posta al posto nostro.

4. Sospendi gli abbonamenti

Comodo e pratico, l’abbonamento ci permette di avere direttamente a casa il quotidiano o la rivista preferita. Quando siamo in vacanza, la nostra assenza comporta inevitabilmente l’accumulo dei giornali, quindi meglio sospendere temporaneamente l’abbonamento o di inviare le copie direttamente nel luogo in cui abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze.

5. Cambia abitudini

Prima di entrare in casa i ladri osservano le abitudini degli abitanti dell’appartamento. Se seguiamo sempre gli stessi ritmi o orari li aiuteremo, in quanto sapranno quando entrare e per quanto tempo la casa rimane disabitata. Per questo, se è possibile, meglio cambiare la propria routine così da non dare dei punti di riferimento ai malviventi.

6. Nascondi i gioielli

Orecchini, orologi e anelli sono dei beni preziosi e spesso sono legati a dei ricordi. Se non vogliamo che i ladri ce li portino via meglio nasconderli bene. Armadi, cassetti, vasi, quadri, tappeti e letti sono i posti meno indicati. Questi infatti sono i luoghi in cui i topi d’appartamento rovistano subito. Meglio nascondere i nostri preziosi in luoghi insoliti, sempre facendo attenzione a non dimenticare dove li abbiamo messi!

7. Monta l’allarme

Per vivere al sicuro e tenere i ladri lontani da casa nostra, meglio creare un sistema di sicurezza basato su dispositivi anti-intrusione. Negli ultimi anni telecamere e sistemi d’allarme sono diventati sempre più sofisticati e difficili da violare. Molti inoltre si collegano direttamente al telefonino, quindi possiamo avere la casa sotto controllo anche a distanza.

8. Monta le inferriate

Oltre ai sistemi d’allarme, un modo per proteggerci dai ladri è quello di installare le inferriate. Semplici o di design, le inferriate possono essere un valido aiuto contro l’invasione dei malviventi e dare un nuovo aspetto al nostro appartamento.

9. Scegli la porta giusta

La porta è la via d’accesso più facile per i ladri, per questo sarebbe meglio installare una porta blindata caratterizzata da una certificazione garantita. Inoltre, meglio usare serrature con duplicazione controllata. Queste possono essere duplicate solo in determinate ferramenta, dopo la presentazione di un tesserino.

Prodotti online per difendersi dai ladri

Telecamera WiFi Interna

Allarme Casa

Spioncino Elettronico

Porta Blindata