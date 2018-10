Tariffa Puntuale per i rifiuti, cosa cambia per i cittadini? Incontro di Cna

Da quando la raccolta differenziata è entrata nel nostro ordinamento, sono passati ben 21 anni; anni che hanno cambiato l’atteggiamento degli italiani, considerando che nel 1997 solo il 9% di essi differenziava, contro l’attuale quasi 55%. Il passo successivo è rappresentato dalla raccolta “porta a porta” e dalla “tariffa puntuale” che, almeno nel pensiero collettivo, dovrebbe essere il passaggio terminale per “pagare per quello che si conferisce”? Sarà veramente così? Per ora, quello che si sa per certo è che dal prossimo anno tutto il comune di Forlì sarà gestito in base alla nuova modalità di conferimento e di raccolta.

Al fine di spiegare ai cittadini, con un occhio particolare agli anziani, cosa cambia nella realtà sia sotto il profilo della modalità di raccolta, sia per quanto concerne le componenti tariffarie, Cna Pensionati e Cna Cittadini Forlì-Cesena, hanno predisposto un apposito momento informativo, che si terrà martedì, alle 15.30, nella sala E. Domeniconi della sede Cna di Via Pelacano 29.

"Per le aree del comune ancora non interessate dal “porta a porta” - afferma Egidio Liverani, responsabile di Cna Pensionati Forlì-Cesena - la modalità di raccolta rappresenta una assoluta novità e come tale genera una qualche preoccupazione, soprattutto nella popolazione anziana. Da tempo registriamo interrogativi legati al sistema delle sanzioni, alla frequenza dei passaggi ed all’ammontare reale della tariffa. Sarà veramente inferiore rispetto al vecchio sistema di calcolo?". Per rispondere e chiarire tutti i dubbi legati alla Raccolta Differenziata Porta a Porta ed alla Tariffa Puntuale, all’incontro sarà presente Paolo Contò, direttore di Alea Ambiente.