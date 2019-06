"1+1=3, l’unione fa la forza": la Pio Squadrani celebra la fine dell'anno scolastico

Grande entusiasmo al Palasport di Villa Romiti per la festa di fine anno della scuola primaria “Pio Squadrani” di Forlì. In una cornice di grande pubblico gli alunni, insieme a genitori e insegnanti, hanno dato vita all’evento “1+1=3, l’unione fa la forza”. Le 10 classi della scuola primaria hanno interpretato (divise per classi parallele) il tema dell’unione, della condivisione e della solidarietà.

Ad accompagnarli nel loro viaggio il “Tg Squadra, il Tg delle buone notizie”, condotto dai genitori e animato dai video realizzati all’interno delle classi. Un viaggio nel tempo e nella fantasia accolto con grande calore dal pubblico accorso. All'appuntamento erano presenti la professoressa Daniela Bandini, dirigente dell’Istituto Comprensivo numero 5; l'Associazione Genitori della scuola; il Comitato di Quartiere, Paolo Baccarini e Lavinia Lotti, coreografi della festa.