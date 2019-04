"100 anni di sport a Forlì: 1919-2019": inaugurata la mostra all'ex Gil

Un martedì all'insegna dello sport a Forlì. Taglio del nastro, alla presenza dell'assessore allo Sport Sara Samorì, per la mostra "100 anni di sport a Forlì: 1919-2019", organizzata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena in collaborazione con il Comune di Forlì e l'Archivio di Stato di Forlì ed ospitata alla Casa dello Sport “Adriano Casadei” (ex Gil).

L'esposizione è stata curata da Maurizio Gioiello, professore dell'Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Marconi”, con la collaborazione degli insegnanti del suo Istituto Paola Bezzi, Paola Casara, Paola Dall'Amore, Samuele Mazzolini e Roberto Valente nonché di Camilla Fattorini e Laura Franchini del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, Riccardo Forcellini e Antonietta Paolillo dell'Istituto Tecnico Economico “Matteucci”.

La mostra si articola in cinque sezioni. La prima è di carattere informativo e svolge una funzione di cornice storica, mentre la seconda è una panoramica fotografica dei luoghi dello sport forlivese. La terza prende in esame ben 29 sport, di cui viene tratteggiata la storia fin dalle origini. La quarta sezione è dedicata ai campioni dello sport, mentre l'ultimo passaggio è dedicato a Tullo Morgagni, Adriano Casadei e Leandro Arpinati. La mostra è aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30 previo appuntamento (telefono al numero 0543451317, oppure inviare una mail a: prati.fc@istruzioneer.gov.it) e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.