Forlì raccoglie la proposta di Romano Prodi e sarà una delle "100 Piazze per l'Europa"

Giovedì anche Forlì parteciperà all'iniziativa "100 piazze per l'Europa" con una manifestazione che avrà luogo al Teaching Hub del Campus di Forlì, in via Corridoni 20. L'appuntamento è in programma nel corso della mattina e avrà il momento clou alle 11. L'evento è stato promosso da Legautonomie e dalla Rete dei Comuni per l'Europa che hanno raccolto la proposta di Romano Prodi di riflettere sui valori europei in occasione del primo giorno di Primavera, Festa di San Benedetto da Norcia, Patrono d'Europa.

L'iniziativa, coordinata da Comune di Forlì e Punto Europa, vuole rappresentare un momento di rilancio degli ideali di Pace e cooperazione sui quali si fonda l'Unione Europea, come sviluppo della cultura proteso al futuro e come processo di costruzione dell'ideale comunitario. L'appuntamento è aperto a tutti i cittadini.