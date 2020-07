143 giorni dopo e 3432 ore senza film: si riaccendono le luci del multisala. "E' un nuovo inizio"

Un tramonto con un cielo rosso fuoco. Era il 23 febbraio, apparentemente una normale domenica d'inverno. Ma nessuno si sarebbe potuto immaginare che da li in avanti le abitudini quotidiane avrebbero subìto profonde ripercussioni per effetto dell'emergenza sanitaria da covid-19. Quella stessa sera, a precedere di alcune settimane il lockdown dell'8 marzo, la Regione Emilia Romagna aveva firmato una prima ordinanza che chiudeva diverse attività, tra cui i cinema. 143 giorni dopo di stop forzato riapre il Cineflash di Forlimpopoli.

Una lunga chiusura che si traduce in 3432 ore senza film e 20 settimane di programmazione saltate". Il cinema riapre le porte, tornando a stampare biglietti e a vendere pop corn. Luci in sala, che torneranno a spegnersi per lasciare spazio alle proiezioni. "Si torna a sorridere pensando ai mesi passati, sarà li che ripartirà la nostra stagione cinematografica, sarà li che torneremo davvero ad emozionarci - scrivono sulla pagina Facebook del Cineflash -. E gli unici contagi che avremo saranno le risate nel guardare le commedie, sognare ad occhi aperti con i film romantici, l'adrenalina per i film horror e le lacrime per quelli romantici, tornare bambini con i cartoni animati, saltare dalla poltrona per i film d azione".

"Per noi sarà come un nuovo inizio, tanto atteso quanto sperato. Sarà tutto come prima - viene aggiunto -; certo avremo le mascherine ma sotto troverete sempre i nostri sorrisi, dovremmo tenere il distanziamento ma cercheremo di farvi sentire a casa come abbiamo sempre fatto e mai come oggi ci sentiamo di dirvi bentornati al Cineflash".

ORARI PROGRAMMAZIONE:

dal 16 al 22 luglio (spettacoli unici)

- BOMBSHELL 20.30

- GLI ANNI PIU BELLI 20.30

-SONIC - il film 20.30

- IL DELITTO MATTARELLA: 21.00

- LES MISERABLES: 21.00

- UN FIGLIO DI NOME ERASMUS 21.30

- THE GRUDGE 21.30