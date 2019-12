Smog oltre il livello di guardia anche a Forlì, stop ai veicoli diesel Euro 4

Visto il bollettino inviato in data odierna da parte di Arpae, il Comune informa che da martedì 10 dicembre 2019 entreranno in vigore le misure emergenziali di primo livello riguardanti le limitazioni della circolazione. Il Primo Livello di Allerta prevede che in caso di superamento dei limiti di pm10 per quattro giorni consecutivi, le restrizioni alla circolazione scatteranno in modo automatico dal giorno successivo all'emissione del bollettino da parte di Arpae.

Oltre a quanto già previsto dall’Ordinanza 593 del 27 settembre 2019 (relativa al periodo dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020) per i tre giorni consecutivi l'emissione del bollettino, e cioè da martedì 10 fino a giovedì 12 dicembre compreso, scatteranno ulteriori misure emergenziali fra le quali: ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli omologati diesel Euro 4 (conformi direttiva 98/69/CE B o successive); divieto di utilizzo di stufe a biomassa (legna, pellet, cippato, altro) con prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle, in presenza di impianti alternativi; divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio...); abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19 °C negli edifici adibiti a residenza e assimilabili, a uffici e assimilabili, ad attività commerciali e assimilabili, ad attività sportive e 17 °C nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali e assimilabili. Sono esclusi da questi ultimi punti ospedali, cliniche e casa di cura ed assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli.

Tutte le misure emergenziali restano in vigore fino al primo giorno di aggiornamento del bollettino di Arpae previsto per giovedì 12 dicembre e saranno prorogate se i livelli rimangono superiori alla soglia.

Il Bollettino è emesso il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) entro le ore 11 e indica se devono essere attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno successivo. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo. I livelli di allerta corrispondono a una serie di misure che restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso e vengono attivate in tutti i comuni PAIR della provincia nella quale si sono verificati i superamenti (comuni con una popolazione superiore a 30.000 abitanti e comuni dell'agglomerato urbano di Bologna).