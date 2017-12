22 dicembre, la scomparsa di "due grandi sindaci": Giorgio Zanniboni e Franco Rusticali

"Una giornata significativa per Forlì: il 22 dicembre del 2011 e del 2015 son venuti a mancare due grandi sindaci, che con il proprio impegno hanno segnato in maniera indelebile la storia e lo sviluppo di Forlì: Giorgio Zanniboni e Franco Rusticali. Due uomini diversi, ma uniti dalla stessa determinazione, lungimiranza, caparbietà nel portare avanti progetti di cui ancora oggi cittadini e imprese possono beneficiare". Lo afferma il deputato Marco Di Maio nel giorno del sesto anniversario del decesso di Giorgio Zanniboni e nel secondo di quello di Franco Rusticali.

"Zanniboni e Rusticali, così come Angelo Satanassi scomparso qualche anno prima - prosegue il parlamentare -, sono esempi ancora attualissimi dell'integrità e dell'onore con cui si affronta un impegno pubblico. Ricordarli è un dovere per celebrare due grandi figure del passato e stimolare una visione di futuro imperniata sul coraggio di pensare in grande e alle generazioni successive".