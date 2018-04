25 aprile, Santa Sofia celebra il 73esimo della Liberazione

Mercoledì l’Anpi e il Comune di Santa Sofia, unitamente alle Associazioni Combattentistiche e all’Istituto Comprensivo di Santa Sofia celebreranno il 73esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Come di consueto, il programma delle celebrazioni si concentra al mattino e prevede alle 9.30 la premiazione dei vincitori del concorso intitolato ad Ermenegildo Corzani, presso la Sala Sandro Pertini. Il concorso, rivolto alle classi V della Scuola Primaria e III della Scuola Secondaria di Primo grado dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia, è intitolato al primo sindaco eletto democraticamente a Santa Sofia dopo la Liberazione e invita i ragazzi a riflettere sugli articoli della Costituzione, realizzando un'opera grafica. Nel 2018 tale concorso ha un significato particolare, in quanto coincide con i 70 anni dalla promulgazione della Costituzione Italiana. Ogni anno, il disegno individuato come vincitore viene utilizzato per la realizzazione dei manifesti e delle locandine del 25 aprile. Alle 10.30, al Parco della Resistenza, si terrà invece un momento istituzionale con i saluti del Sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi e della presidente Anpi Liviana Rossi. A seguire, corteo e deposizione di corone presso i cippi e il sacrario dei Partigiani nel cimitero cittadino, con la partecipazione della Banda "Roveroni".