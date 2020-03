Coronavirus, martedì lutto nazionale: minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta

Un omaggio a tutte le vittime del coronavirus. Martedì tutti i sindaci d'Italia si fermeranno un minuto. Con indosso la fascia tricolore, saranno davanti ai propri municipi alle 12 in silenzio e con le bandiere esposte a mezz'asta "in segno di lutto" e in "segno di solidarietà con tutte le comunità che stanno pagando il prezzo più alto". Nella stessa giornata, secondo quanto disposto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in tutti gli edifici pubblici la bandiera italiana sarà a mezz'asta in segno di lutto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iniziativa dei primi cittadini è nata per offrire un tributo ai tanti morti in silenzio e quasi invisibili, che se ne sono andati senza neppure un funerale o senza poter avere vicino i propri cari. Una cerimonia a distanza che dunque non infrangerà le regole del distanziamento sociale. A proporla è stato il presidente della Provincia di Bergamo e sindaco di Calcinate, Gianfranco Golfarelli. Un gesto per dimostrare vicinanza ai familiari delle vittime, onorare il personale sanitario e le comunità più colpite, ma anche a simboleggiare l'unità nazionale. Dalle varie amministrazioni del forlivese un invisto ad aderire a questa celebrazione osservando nelle proprie abitazioni, nel medesimo orario, un minuto di silenzio.