In Piazza Cavour il cuore del cibo di strada: nel super weekend anche il Finger Food Festival

Il centro storico di Forlì si animerà con il Finger Food Festival. L’organizzazione quest’anno ha posticipato l’evento (nei due anni passati si è svolto a inizio estate) per aderire alla grande manifestazione “Romagna Live” che caratterizzerà il fine settimana del 7,8 e 9 settembre. Sarà quindi un’edizione del Finger Food Festival eccezionale, inserita all’interno di una programmazione che vedrà tutta la città in festa e che culminerà sabato sera con il concerto di Arisa in piazza Saffi.

Cibo di strada e birre artigianali saranno protagoniste insieme a musica dal vivo. Il cuore della kermesse sarà Piazza Camillo Benso Conte di Cavour. Tre giornate di fine estate per assaggiare alcuni dei più noti piatti tradizionali della cucina italiana e internazionale, con prodotti da filiera corta, di cui molti dop e igp, da innaffiare con tanta buona birra. Il tutto sarà accompagnato da dj sets e concerti gratuiti a cura dell’Estragon Club di Bologna. Arriveranno infatti a Forlì le note gitane di Eusebio Martinelli Gipsy Orchestra e la rumba latina dei Rumba De Bodas: due gruppi che con il ritmo e la grande energia sprigionata sapranno coinvolgere il pubblico in danze sfrenate.

Per i buongustai si prospettano degustazioni da non perdere, con la possibilità di assaggiare la mozzarella campana di bufala arrostita sulla brace e gli arrosticini abruzzesi, i panzerotti pugliesi e le olive ascolane, i passatelli bolognesi e le arancine siciliane, la nduja calabrese e il frico friulano, i tacos messicani e la carne argentina, e altre sfiziosità regionali e internazionali. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook “Finger Food Festival” e l’evento FB “Finger Food Festival Forlì” oppure scrivere a fingerfoodfestival@gmail.com

Orari del Finger Food Festival

Venerdì 7 settembre

Aperto dalle ore 18 alle 24

Ore 21.30: live di Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar

Sabato 8 settembre

Aperto dalle 12 alle 24

Ore 21.30: live di Rumba de Bodas

Domenica 9 settembre

Aperto dalle ore 12 alle 23

L'ingresso è sempre gratuito

Le eccellenze gastronomiche presenti al festival

Toscana: Hamburger di Chianina

Emilia Romagna: Gnocco Fritto, Tortellini Fritti, Tagliata di Manzo, Spiedino Due Torri, Fritto misto di pesce, Passatelli

Marche: Olive Ascolane, Olive Tartufate, Fiori di Zucca Fritti

Puglia: Bombette, Orecchiette, Burrate, Pasticciotto, Panzerotti, Puccia col Polpo, Focaccia barese

Veneto: Birrificio Artigianale Lorenzetto

Abruzzo: Arrosticini

Calabria: Salsiccia Calabrese DOP alla griglia, Nduja

Campania: Carne di Bufala alla Griglia e Mozzarella di Bufala alla brace

Sicilia: Pane Ca’ Meusa, Arancine, Cannoli, Cassate, Stigghiola

Friuli: Prosciutto San Daniele, Frico

Dal Mondo: Fish & Chips, Paella, Churros, Tacos Messicani, Carni Argentine