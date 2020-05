"70 volte Schuman": si celebra online la 21° edizione forlivese della Giornata dell'Europa

"La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà si che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile". Il 9 maggio di 70 anni fa il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman pronunciò la solenne dichiarazione che avrebbe dato il via al processo di integrazione europea. La solidarietà “di fatto” nei settori della produzione pesante di acciaio e carbone avrebbe infatti permesso ai Paesi del Vecchio continente di ricostruire dalle macerie dei conflitti mondiali un nuovo sistema internazionale che, proprio tramite una fitta rete di rapporti multilaterali, avrebbe reso qualsiasi guerra "non solo impensabile, ma materialmente impossibile".

Il Centro di Documentazione Europea Punto Europa, parte della Rete Europe Direct della Commissione europea e Centro di Eccellenza Jean Monnet per gli studi europei - Università di Bologna, Campus di Forlì, organizza la 21esima edizione forlivese della Giornata dell’Europa del 9 maggio con “70 volte Schuman”, ciclo di incontri completamente fruibile in diretta streaming sui canali istituzionali Facebook e YouTube. Anche in questo periodo il Punto Europa è a disposizione, anche se i nostri uffici sono fisicamente chiusi, resta attivo lo sportello on line ed è possibile fissare degli appuntamenti via skype, nonché seguire i nostri appuntamenti settimanali con “L’Europa sul sofà” ogni giovedì alle 19 su Facebook e YouTube.

"Il 70° anniversario cade in un momento non solo delicato ma forse sintomatico - spiega la professoressa Giuliana Laschi, presidente del Comitato scientifico del Punto Europa di Forlì - non solo per via della prima fuoriuscita di un Paese membro, ma anche per la pandemia del Coronavirus, che di fatto per numero di vittime, misure di restrizione delle libertà personali e piani per il rilancio economico adottati, riconduce ad una situazione di profonda crisi dell’Europa". Insieme agli studenti del corso di Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Bologna - Campus di Forlì, opportunamente formati per essere European Junior Expert, docenti universitari, alti funzionari delle istituzioni europee ed esperti provenienti dalla società civile si alterneranno dalle ore 11.00 alle ore 19.30, sui canali social del Punto Europa di Forlì.

Il programma

Ore 11.00 - 12.00: Ueconomics: com’è cambiata l’economia europea, con la partecipazione di Francesca Basso (Corriere della Sera) e Giulio Ecchia (Università di Bologna);

Ore 14-15,30: Da Forlì all’Europa: Il Punto Europa (Giuliana Laschi e Fabio Casini) incontra alcuni Alumni dell’Università di Bologna - Campus di Forlì che hanno intrapreso una carriera europea, che racconteranno le loro esperienze.

Ore 16.00 - 17.00: Fake news e disinformazione sull’UE, con la partecipazione di Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano; di Maurizio Molinari, Capo dell’ufficio di Milano del Parlamento europeo; della Prof.ssa Giuliana Laschi, Presidente del Comitato Scientifico del Punto Europa di Forlì;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ore 18.00 - 19.00: Cina, Russia e UE: Geopolitica al tempo del Covid-19, con la partecipazione del Prof. Mario Telò, Universitè Libre de Bruxelles; e i professori dell’Università di Bologna, Campus di Forlì: Prof. Stefano Bianchini; Prof. Antonio Fiori; Prof. Sonia Lucarelli, anche membro del Comitato scientifico del Punto Europa di Forlì.