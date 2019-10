75esimo anniversario della Liberazione di Forlì: ricordato il sacrificio di Pino Maroni

Nell'ambito delle iniziative per il 75esimo anniversario della Liberazione di Forlì, martedì si è svolto un momento commemorativo in ricordo del Partigiano Pino Maroni, ucciso il 29 ottobre 1944 in via Oberdan da nazisti e fascisti. Alla cerimonia hanno partecipato la èresidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni e Miro Gori, presidente Provinciale Anpi.