50 vasche a 85 anni, la signora Natalina premiata dalla piscina di Forlì

Se è vero che tenersi in allenamento fa bene al fisico e a mantenersi giovani, questa ne è la dimostrazione lampante. Natalina è la vera campionessa della piscina di Forlì, in grado di fare allenamenti da 50 vasche a 85 anni compiuti. Frequenta la piscina due o tre volte a settimana da diversi anni, è impegnata nel sociale e in attività di volontariato. Attraverso la partecipazione ai corsi ha potuto sviluppare la tecnica per entrare in vasca senza istruttori. Così il presidente di Piscinae ha pensato di premiarla attraverso un pubblico riconoscimento consegnato in occasione proprio del compimento degli 85 anni, il giorno di Natale – da qui il nome.

Nella targa si legge: "Cara Natalina, sei un esempio per tutte le donne: umanità, sport e benessere sono la tua essenza. Continua a nuotare con noi. Auguri dallo staff della piscina. Il presidente Maurizio Mancini”. La piscina di Forlì ha un programma dedicato alla terza età per signore e signori che vogliono mantenersi in forma: un’acqua gym dolce che permette di fare movimento senza sforzare le articolazioni e la schiena. L’attività si svolge due mattine a settimana: martedì e venerdì alle 8.20; il martedì e giovedì alle 10.15. Per informazioni: 0543 818805, info@piscinaforli.it