Il 900fest chiede aiuto per sostenere la nuova edizione

Un appello per sostenere il 900fest. Dal 23 al 26 ottobre si tiene la sesta edizione di 900fest, la kermesse che racconta la storia del secolo scorso e che propone tanti incontri e approfondimenti con ospiti e proiezioni, ma gli organizzatori del fest chiedono a tutti gli interessati un aiuto per la manifestazione.

"Nonostante l’impegno e la collaborazione degli enti locali, in primis il Comune e la Regione, e di alcuni sponsor e che gran parte dell’impegno sia svolto a titolo volontario, - fanno sapere gli organizzatori di 900fest - le spese del festival sono ingenti, soprattutto per l'inevitabile respiro internazionale dell'iniziativa. Abbiamo raccolto i primi 1500 euro (tra bonifici e piattaforma), ma per poter portare a termine la realizzazione del festival e garantire la copertura delle spese dell'edizione 2019 dobbiamo arrivare a 5.000 euro".

Per contribuire si può accedere alla piattaforma del crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-la-sesta-edizione-di-900fest/

Tra gli ospiti dell'edizione 2019 ci sono Sheri Berman (Columbia University), Michael Walzer (Institute for Advanced Study di Princeton), Leonardo Morlino (Luiss University) e Stefano Levi Della Torre (Politecnico di Milano).