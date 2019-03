A Radio3 Rai Roberto Balzani racconta a Wikiradio Aldo Spallicci

Aldo Spallicci (Santa Maria Nuova di Bertinoro, 22 novembre 1886 – Premilcuore, 14 marzo 1973) è il protagonista della puntata di giovedì di Wikiradio, la trasmissione di Radio3 Rai. Sarà Roberto Balzani, docente universitario e scrittore, già curatore della voce dedicata a Spallicci nel Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani, a raccontarne la vita e i suoi molteplici impegni di medico, scrittore, poeta, parlamentare e militante repubblicano.

Nei trenta minuti della puntata sarà possibile ascoltare per la prima volta la voce di Spallicci, grazie a uno dei due documenti sonori recentemente recuperati dall’Associazione Alteo Dolcini in collaborazione con l’Archivio Aldo Spallicci curato dalla nipote Giulia Carini. Si tratta di registrazioni inedite che offrono un’importante testimonianza sulla figura di Aldo Spallicci (per i romagnoli il ba' dla Rumâgna, il padre della Romagna) e la sua attività medica e letteraria. Il primo documento è stato ricavato da un disco Rai a 78 giri registrato il 4 marzo 1949, della durata di circa sette minuti.

L’audio contiene un ricordo di Spallicci del medico antifascista Bartolo Nigrisoli (Mezzano di Ravenna, 1858 – Bologna, 1948). Il recupero del suono del disco, in precarie condizioni di conservazione, è avvenuto grazie all’intervento della Fonoteca nazionale svizzera di Lugano. Il secondo documento contiene la registrazione integrale, di circa 42 minuti, del discorso commemorativo tenuto da Spallicci a Casola Valsenio l’11 ottobre 1959 nel cinquantesimo anniversario dalla morte di Alfredo Oriani (Faenza, 1852 – Casola Valsenio, 1909): da venerdì 15 marzo, sul canale Youtube dell’Associazione Alteo Dolcini, sarà disponibile un video di circa dieci minuti con l’audio della commemorazione di Oriani.

Wikiradio è un programma radiofonico quotidiano, che va in onda su Radio 3, da lunedì a venerdì, dalle 14:00 alle 14:30. Si tratta di lezioni divulgative su vari argomenti tenute da una persona diversa, in genere docenti universitari, ad ogni puntata. In ciascuna puntata viene approfondito un tema, scelto tra gli avvenimenti accaduti proprio in quel giorno. Gli eventi vengono scelti tra storia, economia, cinema, scienza, letteratura, teatro, arti visive e musica. Ogni giorno il tema viene presentato da un conduttore diverso, scelto tra gli esperti della materia, e la narrazione avviene con l'ausilio di spezzoni audio (radio, cinema, musica, ecc.) che illustrano meglio l'esposizione. Il nome ricorda volutamente Wikipedia: infatti, il programma auspica di creare una libera enciclopedia di voci narranti.