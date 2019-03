Alea approda anche a Forlimpopoli e Bertinoro: lunedì parte il nuovo "porta a porta"

Lunedì prossimo, 4 marzo, a partire dalle prime ore del mattino, le squadre operative di Alea Ambiente inizieranno la raccolta porta a porta nei Comuni dell’ultimo step: Forlimpopoli e Bertinoro. I mezzi e gli operatori gireranno per i territori interessati, in base ad un preciso piano operativo, per svolgere la raccolta dei rifiuti programmata.

Così come è spiegato nel manuale in dotazione, i cittadini sono invitati ad esporre i contenitori:

1. la sera prima del giorno di raccolta;

2. il contenitore deve essere possibilmente pieno e col coperchio chiuso;

3. il contenitore deve essere esposto all'esterno dell’utenza in corrispondenza della strada o nel punto identificato con gli addetti alla distribuzione, che hanno consegnato i bidoni e materiale informativo;

4. il contenitore, una volta svuotato dall'operativo sarà lasciato col coperchio aperto per segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato;

5. il contenitore andrà ritirato dal cittadino non appena possibile.

I Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro avevano già attivo il servizio porta a porta, pertanto chi non avesse ancora ricevuto i contenitori della nuova dotazione, può continuare ad utilizzare ed esporre i vecchi bidoni, secondo le raccolte indicate nell’Ecocalendario, fino a quando non avranno quelli nuovi. “I cittadini di Forlimpopoli e Bertinoro erano già abituati al servizio porta a porta, lo stanno sperimentando da anni, pertanto sono convinto che non ci saranno particolari difficoltà" afferma Paolo Contò, direttore generale di Alea Ambiente.

QUESTO IL CALENDARIO:

Lunedì 4 marzo:

Forlimpopoli Centro Urbano: secco

Forlimpopoli Cintura Urbana: /

Bertinoro Centro urbano: Secco

Bertinoro Cintura Urbana: Carta – umido

Martedì 5 marzo:

Forlimpopoli Centro Urbano: plastica-umido

Forlimpopoli Cintura Urbana: carta - umido

Bertinoro Centro urbano: plastica-umido

Bertinoro Cintura Urbana: /

Mercoledì 6 marzo:

Forlimpopoli Centro Urbano: vetro

Forlimpopoli Cintura Urbana: vetro - vegetale

Bertinoro Centro urbano: /

Bertinoro Cintura Urbana: secco – vegetale

Giovedì 7 marzo:

Forlimpopoli Centro Urbano: umido - vegetale

Forlimpopoli Cintura Urbana: /

Bertinoro Centro urbano: umido- vegetale

Bertinoro Cintura Urbana: plastica- umido

Venerdì 8 marzo:

Forlimpopoli Centro Urbano: carta

Forlimpopoli Cintura Urbana: plastica- umido

Bertinoro Centro urbano: carta

Bertinoro Cintura Urbana: /

Sabato 9 marzo:

Forlimpopoli Centro Urbano: plastica - umido

Forlimpopoli Cintura Urbana: /

Bertinoro Centro urbano: plastica -umido

Bertinoro Cintura urbano: /