Circondata dall'affetto della famiglia: festeggiati i 106 anni di nonna Antonietta

Svetta sulla torta di Antonietta Francorsi il numero 106. Domenica, con un giorno d'anticipo, circondata dall'affetto dei figli e dei nipoti, ha festeggiato nella propria abitazione di Forlimpopoli l'importante traguardo. "Gli auguri a nonna Antonietta sono solo un piccolo dono - hanno scritto i nipoti ed i figli dell'ultracentenaria -, ma quello che ci hai insegnato con pazienza e amore non ha prezzo. Le nonne come te, al giorno d’oggi, sono fuori produzione e purtroppo lo stampo è stato gettato…ma noi siamo in possesso dell’ultimo esemplare. Tanti auguri nonna".