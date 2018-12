La magia del Natale a domicilio per grandi e piccini: ecco il "Babbo Natle Express"

Babbo Natale e i suoi folletti, che la vigilia arrivano direttamente a casa a portare i regali, è il sogno di ogni bambino. Da ormai cinque anni, con il gruppo scout Forlì 7 dei Romiti, il sogno diventa realtà. I ragazzi del clan per autofinanziarsi, infatti, offrono questa opportunità alle famiglie di Forlì e dintorni. Per prenotare il proprio ”Babbo Natle Express” basta una semplice telefonata o un messaggio al 338 7560293, preparare i regali da consegnare ai bambini e fare un’offerta libera ai ragazzi e ragazze che arriveranno da voi.

Rachele, 20 anni, racconta qualcosa in più sulla loro iniziativa: "Accanto al divertimento e alla soddisfazione di vedere I bambini felici, c’è la funzione di autofinanziamento che grazie al successo dell’anno scorso ci ha permesso di portare a termine un nostro grande obbiettivo: la route estiva sul Cammino di Santiago".

"L’iniziativa ogni anno prende sempre più piede e raggiungere nuove famiglie, che magari non conoscevano il nostro servzio, è molto importante, per questo facciamo volnatinaggio fuori dalle scoule e cerchiamo di farci conoscere anche sui social, per arrivare a tutti", aggiunge Rachele.

Il gruppo è formato da una ventina di ragazzi, dai 17 ai 21 anni che la giornata della vigilia si trasformano in elfi e Babbi Natale dalle 17 fino alle 22:30. In oltre i Babbi Natale Express, aggiungono ai vostri regali anche un tocco personale, portando a ogni bambino un sacchetto di biscotti fatti da loro e una preghiera.