Maltempo, raffiche di vento: blackout su gran parte di Civitella

L'entroterra forlivese sferzato dalle raffiche di vento. E proprio il maltempo è causa di un blackout che ha interessato lunedì sera gran parte dell’abitato di Civitella. L'amministrazione comunale comunica che "è stata fatta una segnalazione ufficiale ad Enel per individuare e risolvere il guasto". All'origine del maltempo un profondo vortice depressionario nord atlantico, che si è approfondito sul Mediterraneo occidentale. L'entrata di aria di matrice artica ha favorito la genesi di estesi sistemi autorigeneranti sul Tirreno. Nel tardo pomeriggio la Romagna è stata attraversata da una linea temporalesco seguita da raffiche di vento, con punte tra 60 e 80 chilometri orari. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella messa in sicurezza di rami pericolanti, anche in città. Martedì è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche.